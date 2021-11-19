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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم الفن يهنئون منى زكي وأحمد حلمي بعيد ميلادهما

منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي

تصدرت الفنانة منى زكي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما حرص نجوم الفن على تهنئتها هي وزوجها أحمد حلمي بعيد ميلادهما، وجاءت التهنئات كالتالي: 

 

يسرا

نشرت الفنانة يسرا صورة للفنانين أحمد حلمي و منى زكي - عبر خاصية ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام - لتهنئ الثنائي بعيد ميلادهما الذي يوافق اليوم الخميس 18 نوفمبر، قائلة لهما: «كل سنة وانتم منورين وناجحين وسند لبعض».

 

غادة عبد الرازق

هنأت الفنانة غادة عبد الرازق الفنان احمد حلمي وزوجته النجمة مني زكي حيث يحتفل أمس الخميس النجمان بعيد ميلادهما، والذي يعد أشهر عيد ميلاد فى الوسط الفنى.


ونشرت غادة عبر حسابها علي "انستجرام" صورة لهما وكتبت قائلة :"‏‏عيد ميلاد سعيد".

بوسي 

هنأت المطربة بوسي النجمة منى زكي بعيد ميلادها ونشرت بوسي عبر "انستجرام" صورة لـ منى زكي وكتبت قائلة :"‏‏عيد ميلاد سعيد يا احلي مني في العالم بحبك قوي".

كل سنة وانتم منورين.. يسرا تهنئ منى زكي وأحمد حلمي بعيد ميلادهما

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بداية منى زكي

 

يذكر أن تعود بداية منى زكي حين تقدمت إلى اختبارات للالتحاق بفريق الهواة الذي أنشأه الفنان محمد صبحي لاختبار وجوه جديدة من الممثلين، فأسند إليها دور في مسرحية بالعربي الفصيح، وفى هذه الأثناء، التقت المخرج إسماعيل عبد الحافظ، فاختارها للعب دور فى مسلسل "العائلة"، وكانت بداية طريقها التلفزيونى ليصبح التمثيل أكثر من مجرد هواية، حيث حظيت بقبول الجمهور، ليستعين بها بعد ذلك إسماعيل عبد الحافظ فى عدة أعمال تلفزيونية مثل "ليالى الحلمية" و"زيزينا"، وبعدها شاركت فى السهرة التليفزيونية "زواج على ورق سوليفان" الذى كان سبب لقائها بأحمد السقا، وقدمت عديد من المسلسلات التلفزيونية، مثل "خالتي صفية والدير"، و"نصف ربيع الآخر"، و"أهالينا"، و"ضد التيار"، و" الضوء الشارد".

 

اقتحمت منى زكى السينما من خلال فيلم "القتل اللذيذ" عام 1997، الذي مثلت فيه إلى جانب الفنانة ميرفت أمين، واستمرت فى أداء أدوار البطولة الثانية، حتى قدمت فيلم "أضحك الصورة تطلع حلوة" مع احمد زكى وليلى علوى وسناء جميل، والذى كان بمثابة انطلاقة حقيقة فى السينما حيث لفتت الأنظار إليها بقوة، و قدمت بعدها "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" عام 1998، و"عمر 2000" و"الحب الأول"، و"ليه خلتنى أحبك"، إلا أنها قفزت خطوات نحو الأمام بتمثيلها دور جيهان السادات زوجة الرئيس المصري الراحل أنور السادات فى فيلم "أيام السادات"مع المخرج محمد خان، وتلقت عن هذا الدور وسام الجمهورية من الرئيس حسنى مبارك.

منى زكى الفنانة منى زكي أحمد حلمى يسرا غادة عبد الرازق بوسي

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