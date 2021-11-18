كل سنة وانتم منورين.. يسرا تهنئ منى زكي وأحمد حلمي بعيد ميلادهما

نشرت الفنانة يسرا صورة للفنانين أحمد حلمي و منى زكي - عبر خاصية ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام - لتهنئ الثنائي بعيد ميلادهما الذي يوافق اليوم الخميس 18 نوفمبر، قائلة لهما: «كل سنة وانتم منورين وناجحين وسند لبعض».

يسرا تهنئ منى زكي وأحمد حلمي بعيد ميلادهما

عيد ميلاد منى زكي وأحمد حلمي

يحتفل اليوم الخميس النجمان أحمد حلمي وزوجته النجمة منى زكى بعيد ميلادهما، والذى يعد أشهر عيد ميلاد فى الوسط الفنى، خصوصاً أن الثنائي يشكلان فنا من نوع خاص ولهما طلة مبهجة.

من المفارقات التي حدثت في علاقة منى زكي وأحمد حلمي هي مفارقة يوم مولدهما، حيث يحتفل الزوجين في 18 نوفمبر من كل عام بعيد ميلادهما.

قرر الفنان أحمد حلمي خوض السباق الرمضاني هذا العام من خلال عمل جديد يقدمه مع قناة إم بي سي، وتعاقد خلال الأيام الماضية على مسلسل درامي يبدأ تصويره في الفترة القادمة ليكون جاهزًا للعرض خلال الموسم الرمضاني 2022.

ويستعد حلمي لتصوير فيلمه الجديد "إكس"، والذي كان قد توقف بسبب انشغاله في التحضير لمسلسله الجديد، الذي لم يستقر حتى الآن على اسمه