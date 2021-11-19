سفيرة أمريكا: الكويت تاريخ طويل من إرسال الطلاب إلى الولايات المتحدة للدراسة

أكدت السفيرة الأميركية لدى الكويت ألينا رومانوسكي أهمية تعزيز التعليم الدولي وبرامج التبادل بين الولايات المتحدة والكويت.

جاء ذلك في الاحتفال الذي نظمته السفارة الأمريكية في متحف بيت العثمان بمناسبة أسبوع التعليم الدولي والذي تزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال وذلك بمشاركة ما يقرب من 50 كويتياً خريجاً من الجامعات الأمريكية في مجالات الفن والريادة وغيرها، وفق لما نشرته صحيفة القبس.

وقالت رومانوسكي: «بصفتي خريجة دراسات عليا في مجالي التاريخ والعلاقات الدولية، أعلم جيداً أن للتعليم وبرامج التبادل دوراً محورياً في تنمية العلاقات الدولية كونهما يساعدان في تعزيز التفاهم الثقافي».

وأضافت: «العلاقات الوطيدة بين الأشخاص هي التي تساهم في تعزيز الروابط بين بلدينا، و خلال فترة عملي كسفيرة للولايات المتحدة في الكويت، التقيت بالعديد من الرجال والنساء من جميع الأعمار الذين تخرجوا من الكليات والجامعات الأميركية.. ولدى الكويت تاريخ طويل في إرسال الطلاب إلى الولايات المتحدة للدراسة، وكان الكويتيون يدرسون في أمريكا طوال العقود السبعة الماضية».