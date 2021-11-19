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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الغزالي: كورس مرضى السمنة يعالج تلك الأمراض.. فيديو

خالد أحمد الغزالي،
خالد أحمد الغزالي، خبير التغذية استشاري النباتات الطبية

أكد خالد أحمد الغزالي، خبير التغذية استشاري النباتات الطبية، أن النباتات الطبية المتواجدة داخل الكورس العلاجي لمرضى السمنة ليس له أي آثار جانبية، مشيرا إلى الألياف النباتية المتواجدة داخل الكورس تعمل على علاج السكر وأمراض الكبد والبنكرياس والقلب والشرايين.

 

وأضاف "الغزالي" خلال استضافته ببرنامج  حياتك صحتك” المذاع عبر فضائية “صدى البلد، أن الكورس العلاجي يعمل على تقليل نسبة إفراز الأنسولين، مما سيؤثر بالإيجاب على مرض السكر، موضحا الكورس العلاجي يقلل من مقاومة الجسم للأنسولين.

وفي سياق آخر، لفت خالد الغزالى ، إلى أن قشر البرتقال ، الرمان  من الوجبات الصحية المفيدة للغاية خاصة أن ثمرة الفواكه الكاملة صحية ، والبعد عن المشروبات الغازية واستبدالها بالمياه والعصائر الطبيعية  والبعد عن تناول المقليات والبطاطس المحمرة لأضرارها فى زيادة الوزن .

 

وتابع خالد الغزالى  ، بوجود معتقدا خاطئا يتعلق بتناول كميات كبيرة من الطعام فى فصل الشتاء والنوم بعد ذلك مباشرة كنوع من التغلب على الشعور بالبرودة، خاصة أنه في هذا الفصل من المفترض أن يحدث العكس وحرق كميات كبيرة من الدهون ، مشيرا إلى  أن الكورس العلاجى المحتوى على أعشاب طبيعية الذى يمنحه لمرضى السمنة لا يحرمهم من تناول الطعام، بالإضافة لتمتعهم بصحة جيدة وعدم تساقط شعرهم، حيث يحتوى على فيتامينات مضادة للأكسدة تساعد الجسم على التخلص من الدهون الزائدة.

 

مرضى السمنة النباتات الطبية السكر الانسولين اخبار التوك شو خالد أحمد الغزالي

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