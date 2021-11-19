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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إجراء الاختبارات لـ 300 لاعبا بكاراتيه الأهلي في الجزيرة

صدى البلد

يجري جهاز الكاراتيه بالنادي الأهلي، الاختبارات الخاصة بالأحزمة والترقي إلى المستويات الأعلى، اليوم الجمعة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الجزيرة.

 

ويشارك في الاختبارات 300 لاعب من النادي الأهلي في مختلف المراحل العمرية، تحت إشراف لجنة تحكيم من الاتحاد المصري للكاراتيه ضمت كلًّا من علي صبري وماهر حمزة.

 

فيما تستكمل اختبارات الحزام تحت إشراف جهاز الكاراتيه بالنادي الأهلي، غدًا السبت بفرع مدينة نصر بمشاركة 400 لاعب.

 

وكان جهاز الكاراتيه بدأ إجراء اختبارات الترقي، في فرع الشيخ زايد، وشارك فيها 450 لاعبًا.

 

ويقود جهاز الكاراتيه بالنادي الأهلي مراد عاصم رئيسًا، ومحمد حسن عصمت مديرًا للجهاز، وطارق رجب مديرًا فنيًّا لـ«الكاتا»، وأشرف صالح مديرًا فنيًّا لـ«الكوميتيه».

 

ويتولى قطاع ناشئي كاراتيه النادي الأهلي حاتم يوسف مديرًا لقطاع الناشئين «كوميتيه»، ومحمد فاروق مدير قطاع الناشئات «كوميتيه»، وجمال خليل عبد العال مديرًا لقطاع الناشئين «كاتا»، وعلي صبري عبد العزيز مديرًا لقطاع الناشئات «كاتا».

 

فيما يضم الجهاز الإداري، عبد الناصر عبد الكريم مديرًا إداريًّا، وأحمد محمد السيد، وإسلام الجابري وأنور حسن عبده إداريين.

جهاز الكاراتيه بالنادي الأهلي صالة الأمير عبد الله الفيصل النادي الأهلي الاتحاد المصري للكاراتيه جهاز الكاراتيه

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