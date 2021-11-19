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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

‏تعاون مستمر.. وزير الخارجية يبحث الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع نظيره القبرصي

وزير الخارجية في
وزير الخارجية في لقاء مع نظيره القبرصي في اثينا

التقى ‎سامح شكري وزير الخارجية اليوم الجمعة، بنظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس في أثينا، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري في إطار التعاون المستمر بين مصر واليونان وقبرص وفرنسا.

وشهد اللقاء بين شكري وخريستودوليدس بحث الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وسبل البناء على نتائج اجتماع اللجنة العليا التي عقدت بالقاهرة في سبتمبر الماضي على مستوى رئيسي البلدين.

والتقي وزير الخارجية في مستهل زيارته اليوم للعاصمة أثينا بنظرائه المشاركين في الاجتماع الوزاري والذي يُعقد في ظل توافق الرؤى الإستراتيجية التي تجمع بين الدول الأربع.

وتناول الاجتماع القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وسبل تطوير علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي، ودفع التعاون في ملفات الطاقة، ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، والهجرة، وذلك في إطار التنسيق الوثيق المستمر بين مصر واليونان وقبرص وفرنسا.
 

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