اليوم.. طرح تذاكر مباراة الهلال وبوهانج ستيلز في نهائي دوري أبطال آسيا

تستعد جماهير نادي الهلال السعودي، لشراء تذاكر المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا التي ستجمع الزعيم وبوهانج ستيلز الكوري الجنوبي، يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وقالت صحيفة “الرياضية” السعودية: “تطرح إدارة نادي الهلال، اليوم تذاكر مواجهة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 التي تجمع الأزرق مع نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، الثلاثاء المقبل”.

وتابعت: "حددت إدارة النادي أسعار التذاكر بـ 6500 ريال للمنصة الذهبية، و3500 ريال للمنصة الفضية، و700 ريال لدرجة البريميوم “المستحدثة”.

وأضافت: “فيما ستباع تذاكر واجهة الملعب بـ 200 ريال، في حين يأتي سعر تذاكر الدرجة الموحدة والعائلات بـ 65 ريالًا”.

وكان نادي الهلال قد وصل إلى النهائي بعدما فاز على غريمه التقليدي النصر بنتيجة (2-1)، بينما حجز نادي بوهانج مقعده في النهائي بعد فوزه على أولسان بركلات الترجيح.