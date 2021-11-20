منها الإبداع .. تعرف على أهم مبادئ التفكير النقدى للشباب

قال مجدى غنيمة ، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال ، إن أهم المبادئ التى يجب تنميتها للشباب هو التفكير النقدى ، وطرق استقبال المعلومة واستخدام عقله للتفكير أو يقوم بنقدها خاصة مع الانتشار المخيف للشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى وسرعة مشاركتها دون التأنى فى تصديقها من عدمه .



وأضاف مجدى غنيمة ، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن التواصل الاجتماعى بين الأفراد شئ هام للغاية والتعبير عن انجازات الفرد وتنميه مواهبه فى أى مجال يخوضه بالاضافة لتطوير مهارات الأبناء فى فضولهم و الاجابة على تساؤلاتهم .



وأشار مجدى غنيمة ، إلى أن الابداع والابتكار ليس مقتصرا على مجالات الطب والهندسة كما يعتقد البعض ولكن بكافة المجالات وخاصة المجالات الفنية الإبداعية وخاصة تنمية الأطفال فكريا ، علميا عن طريق التفكير التصميمى بإتيان الحلول للمشاكل .