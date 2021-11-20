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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزير السياحة والآثار يتابع اللمسات النهائية لافتتاح طريق الكباش.. الخميس

صدى البلد

تفقد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني اليوم، الأقصر للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات النهائية للفعالية الكبري "الأقصر.....طريق الكباش" والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل للترويج السياحي للمحافظة وإظهار مقوماتها السياحية والأثرية.

 

وتفقد الوزير، معابد الأقصر والكرنك وذلك لتفقد الموقف التنفيذي لأعمال تطوير وتجهيز المنطقة الأثرية، ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بها. 

 

كما تفقد أعمال تطوير وتجهيز المنطقة الأثرية، ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بها.

 

نسق حضاري


ورافقه خلال الزيارة، مساعدي الوزير للمشروعات والشئون الفنية ورئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا ومدير عام آثار مصر العليا  ومدير عام آثار الأقصر ومدير عام آثار الكرنك.

 

وخلال جولته حرص وزير السياحة والآثار على تفقد مسارات الزيارة وأعمال الترميم التي تمت، وما تم إنجازه من أعمال ترميم وتطوير ونظام إضاءة جديد يتماشى مع النسق الحضاري لهذه المواقع، لإبراز المنطقة الأثرية ورونقها.

 

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار كان وصل إلى الأقصر مساء أمس في إطار زياراته المكثفة للوقوف علي اللمسات النهائية لفعالية الأقصر، وقام بجولة بالسوق السياحي والتقي بعدد من أصحاب البازارات والعاملين بها والاستماع لأرائهم ومشاكلهم والعمل علي حلها.

وزير السياحة والاثار خالد العنانى احتفالية إعادة ترميم طريق الكباش خدمات سياحة منطقة اثريه

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