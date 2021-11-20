2.24 مليون راكبا فى يوم..أمريكا تسجل أعلى معدل سفر جوي منذ جائحة كورونا

كشفت إدارة أمن النقل الأمريكية عن سفر 2.24 مليون راكب جوا أمس الجمعة، في أكبر عدد للركاب منذ اندلاع جائحة كورونا في الولايات المتحدة.

وقالت ليزا فاربستاين المتحدثة باسم إدارة أمن النقل الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن ذلك يمثل "أعلى معدل للسفر" منذ مارس عام 2020 عندما تسببت الجائحة في توقف السفر والعمل في البلاد.

وفي وقت سابق من الأسبوع، قالت إدارة أمن النقل إنها تتوقع أن سفر نحو 20 مليون مسافر بطريق الجو خلال عيد الشكر من 19 إلى 28 نوفمبر وأن تقترب الأعداد من مستويات ما قبل الجائحة.

فيما حث 36 مشرعا ديمقراطيا الرئيس الأمريكي جو بايدن على مطالبة ركاب شركات الطيران المحلية بالتطعيم ضد كوفيد -19 أو إظهار نتيجة اختبار سلبية، والتوسع في ذلك منعا لموجة كورونا خامسة.

وجاء في طلب من أعضاء الكونجرس بقيادة النائبين دون باير وريتشي توريس والسناتور ديان فاينشتاين "هذه خطوة ضرورية طال انتظارها لضمان شعور جميع الأمريكيين بالأمان والثقة أثناء السفر وتقليل فرص حدوث موجةكورونا مدمرة في الشتاء مرة أخرى".