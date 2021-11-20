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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

نوستالجيا.. أهم الأزواج فى حياة الفنانة نادية لطفي و أمنية لم تحققها

نادية لطفي
نادية لطفي

تعد الفنانة الراحلة نادية لطفي، من أجمل الفنانات المصريات التي خطفت قلوب المشاهدين في، وامتدت محبتها لكل الدول العربية، ويستعرض "صدى البلد"تفاصيل في حياة النجمة الراحلة من خلال التقرير التالي:

 

قبلت الفنانة نادية لطفي، الزواج وهي في سن صغيرة، لأن والدها ذو طبع صعيدي، طالما قيد حريتها، ورفض وقوفها على خشبة المسرح، لرؤيته أن المسرح "تضييع لوقت المذاكرة" وهو ما دفعها للموافقة على الزواج من "عادل البشرى"، ولكن زواجهما لم يستمر طويلًا بسبب هجرته إلى أستراليا، وهو ما تسببت في فجوة عاطفية بينهما، فطلبت الانفصال عنه، واحتفظت بابنها منه، وتفرغت لتربيته.

كانت تجربتها الثانية في الزواج بالمهندس إبراهيم صادق، شقيق زوج ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي تعرفت عليه بعد انفصالها عن زوجها الأول، وعقب مرور 6 سنوات من حياتها الزوجية معه، اكتشفت وجود جهاز تصنت من المخابرات المصرية بمنزلها، وحاولت أن تعرف هل هو لزوجها أم لها، وظلت في حيرة مما دفعها لطلب الطلاق، وانفصلت في هدوء، علمًا بأنها لم تُنجب منه وفقًا لرغبته.

أما الزوج الثالث فكان شيخ مصوري مؤسسة دار الهلال، تعرفت عليه بمحض الصدفة، خلال تصويرها فيلم "سانت كاترين"، وهو الوقت الذي كان يستعد خلاله محمد صبري لتصوير فيلم له، فجمعهما مكان واحد.
 

و كشفت الفنانة الكبيرة نادية لطفى، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، عن تفكيرها فى كتابة قصة حياة الفنانة القديرة أمينة رزق منذ مولدها عام 1910 وحتى رحيلها فى أغسطس عام 2003، مشيرة الى أنها تفكر فى خروج هذا المشروع إلى النور لتسرد قصة حياة الفنانة القديرة أمينة رزق، ومن خلالها تشير الى واقع المجتمع المصرى وتاريخه السياسي والاجتماعي والأدبي والفني، من خلال تلك الفترة.


وأشارت "لطفي" إلى أن الفنانة الراحلة الكبيرة أمينة رزق - يرحمها الله - تعد فنانة استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معان، لافتة إلى أنها أجادت فى جميع الأدوار التي قدمتها سواء على شاشة التليفزيون او السينما او المسرح، وتعتبر من أهم الفنانات التى قدمت فنا راقيا ومحترما فى الحياة الفنية المصرية والعربية.
 

توفت نادية لطفي، 4 فبراير 2020، وكشف الفنان سمير صبرى عن عديد من التفاصيل الخاصة وتحديدا اللحظات الأخيرة من حياة الفنانة الراحلة نادية لطفى والتي وافتها المنية. 


وقال سمير صبرى في تصريح لصدي البلد: كنت باستمرار على تواصل مع الفنانة نادية لطفى حتى الأيام الأخيرة للفنانة الراحلة وكان الفنانة نجلاء فتحى ترغب في زيارتها وبالفعل تواصلت مع الراحلة إلا أن دخولها العناية المركزة حالة تحقيق ذلك.

وأوضح سمير صبرى قائلا: أن الفنانة نادية لطفى كانت إحدى الفنانات القلائل اللاتي قدمت العديد من الأعمال الفنية الجيدة.

وكانت قد توفيت نادية لطفى منذ أيام بعد صراع مع المرض داخل مستشفى القوات المسلحة.
 

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