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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو من مواليد 21 نوفمبر اعرف برجك هيقول لك ايه

الأبراج
الأبراج

يزال القمر يتنقل في برج الحوت لغاية منتصف النهار لتتبدل الأجواء الفلكية مع انتقال القمر إلى برج الحمل حاملا معه أجواء أكثر من رائعة لكل من مواليد الحمل الأسد والقوس

تكشف خبيرة الأبراج ماغي فرح نصيحة الأبراج لمواليد اليوم من برج العقرب 

 

 التقدم والنجاح بانتظار مولود اليوم انطلاقة عام مميز فيقوى نجمك جدا وتكون انطلاقة جيدة تبشر بنشاطات ونتائج ناجحة شرط ان تكون منظما تتحسّن الاوضاع بشكل لافت وتستعيد تفاؤلك وتمتلىء قوة ونشاط وحماسة واحلاما وردية ولقاءات سعيدة وبعض الامال المهنية وتتجرأ على إحداث تغييرات مهمة.

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حظك اليوم السبت 20 نوفمبر مهنيا وعاطفيا وصحيا

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17- 11- 2021 اكتشف ما يخبئه برجك


مواليد اليوم مولود اليوم الاحد 21 تشرين الثاني من برج العقرب 


تتميز مولودة اليوم من برج العقرب بأنها شديدة الملاحظة، وفد تبدو بلا حيلة على عكس الواقع. هي أيضاً صريحة وذكية وتكره اللون الرمادي، فترى الأشياء في الحياة إما باللون الأبيض أو الأسود. عادة ما تفهم امرأة العقرب الناس جيداً، تعرف كيف تصيغ أسئلتها لتحصل على الإجابة التي تتمناها. قليلاً ما تخاف، كما أنها مسيطرة وعنيدة في بعض الأحيان.عندما تزيد صعوبات الحياة على امرأة برج العقرب، لا تستلم بسهولة بل تحاول استكمال حياتها بإصرار وهي واقفة على قدميها. تثق بنفسها كثيراً وتتميز بمداركها الواسعة. شخصيتها معقدة بعض الشيء ومليئة بالأسرار، ولا تفصح بسهولة عن الأسرار التي تكمن بداخلها.

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