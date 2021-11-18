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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 18-11-2021

توقعات الأبراج وحظك
توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 18-11-2021

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 18-11-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

برج الحمل
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يطالبك بالتأني والتفكير في عاقبة تصرفاتك وأقوالك.
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال وعليك اليوم ألا تتعلق بما ليس له فائدة ولا تتسرع في قراراتك المهنية والشرائية

 

برج الثور
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يدفعك لعرض أفكار مثيرة وشيقة وتنفتح على آفاق جديدة.
عاطفيا: إذا كنت خاليا تبدو محاطا بهالة من السحر والتألق والجاذبية

 

برج الجوزاء
مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع عطارد في منزلي الصحة وعليك أن تبتعد عن المغامرة وأن تحافظ على سلامتك وصحتك.
عاطفيا واجتماعيا: يدعوك الفلك للتأني ولدراسة كل تصرف قبل أن تُقدم عليه ومن الأفضل أن تتجنب الأضواء والظهور

 

برج السرطان
عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الحادي عشر يدفعك نحو القيام بجهود كبيرة لدعم الأحباب والأصدقاء وتحصل في المقابل على دعمهم.
عائليا ومهنيا: تركّز على القيام بواجبك نحو الأهل والأخوة وقد تساعدك الأفلاك اليوم على بحث أمور معلقة واتخاذ قرارات صائبة

 

برج الأسد
مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس.. كن واقعيا في توقعاتك ولا تبالغ في مطالبك.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تقاوم أي إحباط فالمثابرة والإصرار هما نقاط قوتك

 

برج العذراء
مهنيا: الوضع الفلكي يجعلك اليوم أكثر استعدادا للتعاون والتطور والتصرف بإيجابية.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يمنحك الفرصة لتبادل الأفكار والمشاعر مع من تحب ومع من تثق بهم

 

برج الميزان
ماليا ومهنيا: القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال واليوم يجب ألا تغامر وعليك أن تفكر في كيفية تنمية أعمالك ووضعك المالي.
عاطفيا واجتماعيا: اهتم اليوم باللباقة من أجل إقامة علاقات صحية تربطك بالأحباب والأصحاب

 

برج العقرب
عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول اليوم أن توطد علاقتك بشريك حياتك لتصمد أمام العواصف.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتجنب أي مغامرات في الحركة والإنفاق، واهتم بحماية حقوقك

 

برج القوس
مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع عطارد في منزلي الصحة وعليك أن تنظم جهودك وألا ترفض تعاون البعض معك واهتم بصحتك.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بعدم إعلان أخبارك وابتعد عن الفخر بنفسك

 

برج الجدي
عاطفيا وعائليا: القمر في منزل الحب يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأهل والأحباب.
مهنيا وعائليا: تنفرج أساريرك وتبدو أكثر استعدادا للتفاهم مما يساعدك على إيجاد حلول لمشاكل عالقة

 

برج الدلو
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق ويخلق قلقا في الأجواء، وقد تكون بداخلك شكوك تدفعك للبحث والتنقيب.
مهنيا وعائليا: حتى لو كانت هناك ضغوط، حاول أن تتعامل معها بحكمة وذكاء، وتجاهل أي محاولة لاستفزازك

 

برج الحوت
عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل العلاقات يمدك باللباقة والدبلوماسية مع المحيطين بك.
مهنيا وماليا: تستطيع أن تحقق مكاسب وتنتهز الفرص، كما أن المريخ وعطارد يمدانك بحدس ممتاز للقيام بخيارات موفقة

 

 

الأبراج خبيرة الابراج عبير فؤاد اليوم الخميس 18-11-2021 توقعات الابراج

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