توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 18-11-2021

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 18-11-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يطالبك بالتأني والتفكير في عاقبة تصرفاتك وأقوالك.

مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال وعليك اليوم ألا تتعلق بما ليس له فائدة ولا تتسرع في قراراتك المهنية والشرائية

برج الثور

مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يدفعك لعرض أفكار مثيرة وشيقة وتنفتح على آفاق جديدة.

عاطفيا: إذا كنت خاليا تبدو محاطا بهالة من السحر والتألق والجاذبية

برج الجوزاء

مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع عطارد في منزلي الصحة وعليك أن تبتعد عن المغامرة وأن تحافظ على سلامتك وصحتك.

عاطفيا واجتماعيا: يدعوك الفلك للتأني ولدراسة كل تصرف قبل أن تُقدم عليه ومن الأفضل أن تتجنب الأضواء والظهور

برج السرطان

عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الحادي عشر يدفعك نحو القيام بجهود كبيرة لدعم الأحباب والأصدقاء وتحصل في المقابل على دعمهم.

عائليا ومهنيا: تركّز على القيام بواجبك نحو الأهل والأخوة وقد تساعدك الأفلاك اليوم على بحث أمور معلقة واتخاذ قرارات صائبة

برج الأسد

مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس.. كن واقعيا في توقعاتك ولا تبالغ في مطالبك.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تقاوم أي إحباط فالمثابرة والإصرار هما نقاط قوتك

برج العذراء

مهنيا: الوضع الفلكي يجعلك اليوم أكثر استعدادا للتعاون والتطور والتصرف بإيجابية.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يمنحك الفرصة لتبادل الأفكار والمشاعر مع من تحب ومع من تثق بهم

برج الميزان

ماليا ومهنيا: القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال واليوم يجب ألا تغامر وعليك أن تفكر في كيفية تنمية أعمالك ووضعك المالي.

عاطفيا واجتماعيا: اهتم اليوم باللباقة من أجل إقامة علاقات صحية تربطك بالأحباب والأصحاب

برج العقرب

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول اليوم أن توطد علاقتك بشريك حياتك لتصمد أمام العواصف.

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتجنب أي مغامرات في الحركة والإنفاق، واهتم بحماية حقوقك

برج القوس

مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع عطارد في منزلي الصحة وعليك أن تنظم جهودك وألا ترفض تعاون البعض معك واهتم بصحتك.

عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بعدم إعلان أخبارك وابتعد عن الفخر بنفسك

برج الجدي

عاطفيا وعائليا: القمر في منزل الحب يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأهل والأحباب.

مهنيا وعائليا: تنفرج أساريرك وتبدو أكثر استعدادا للتفاهم مما يساعدك على إيجاد حلول لمشاكل عالقة

برج الدلو

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق ويخلق قلقا في الأجواء، وقد تكون بداخلك شكوك تدفعك للبحث والتنقيب.

مهنيا وعائليا: حتى لو كانت هناك ضغوط، حاول أن تتعامل معها بحكمة وذكاء، وتجاهل أي محاولة لاستفزازك

برج الحوت

عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل العلاقات يمدك باللباقة والدبلوماسية مع المحيطين بك.

مهنيا وماليا: تستطيع أن تحقق مكاسب وتنتهز الفرص، كما أن المريخ وعطارد يمدانك بحدس ممتاز للقيام بخيارات موفقة