الخارجية الأمريكية: إطلاق سراح 30 من موظفينا المحتجزين بقبضة الحوثي

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لصحيفة "الشرق الأوسط" إن جهود قادها المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينج أثمرت إطلاق سراح نحو 30 موظفاً يمنياً الشهر الماضي، إلا أنه أكد وجود محتجزين آخرين حتى الآن في قبضة الحوثيين.

وأضاف المسؤول في الخارجية الأمريكية:"تم احتجاز 39 من موظفينا المحليين في صنعاء الشهر الماضي، وقد تم إطلاق سراحهم بجهود دبلوماسية قادها المبعوث الأميركي إلى اليمن في المنطقة، وبدعم شركائنا الدوليين، وما زال عدد من موظفينا محتجزين حتى الآن".

وكان المبعوث الأمريكي لليمن وصف اقتحام الحوثيين لمقر السفارة الأمريكية في صنعاء واحتجاز الموظفين اليمنيين بـ"الأعمال الفظيعة وغير المقبولة على الإطلاق".

وقال في بيان أمس السبت، "أدين بأشد العبارات اعتقال الحوثيين لموظفينا اليمنيين واختراق الحوثيين للمجمع في صنعاء الذي كانت تستخدمه سفارتنا، إن مثل هذه الأعمال الفظيعة غير مقبولة على الإطلاق".

وتابع لنيدركينج:"كما ذكر وزير الخارجية بلينكن أنه يجب على الحوثيين إطلاق سراح جميع الموظفين اليمنيين الذين يعملون لدى حكومة الولايات المتحدة دون أن يصابوا بأذى، وإخلاء مجمع السفارة وإعادة الممتلكات المصادرة، ووقف تهديداتهم".