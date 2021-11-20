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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف العربي: تدمير 13 هدفا عسكريا للحوثين في اليمن

التحالف يعلن تدمير
التحالف يعلن تدمير 13 هدفا عسكريا للحوثين في اليمن

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، السبت، تنفيذ "عملية نوعية بصنعاء وصعدة ومأرب"، مشيراً إلى تدمير 13 هدفاً عسكرياً لقدرات المليشيا الحوثية.

وأضاف التحالف بقيادة السعودية أن الأهداف شملت مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي واتصالات لإطلاق المُسيرات.

وقال التحالف العربي إن هذه العملية النوعية، هيأت البيئة العملياتية للاستجابة الفورية لمصادر التهديد".

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و أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس تدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية، انطلقت من مطار صنعاء.

وقال التحالف بقيادة السعودية إنه بدأ "تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد"، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وسبق وأعلن التحالف تنفيذ 28 استهدافا للميليشيات في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة.

وكشف التحالف في بيان عن تدمير منظومة دفاع جوي للميليشيات و19 آلية في جبهة مأرب، مؤكدًا مقتل 105 عناصر من الميليشيات في استهدافات مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة.

التحالف السعودية اليمن الحوثيين التحالف العربي صنعاء مأرب

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