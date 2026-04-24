خبير يحذر من زيادة الحشرات في الصيف: الناموس والذباب ينقلان أمراضا خطيرة

حذر شريف حتة، أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة، من تزايد انتشار الحشرات والقوارض مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف، مشيرًا إلى أنها قد تسهم في نقل أمراض متعددة داخل المنازل.

وأوضح “حتة” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن فصل الصيف يشهد زيادة في نشاط الناموس والذباب والنمل وبعض القوارض نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتوافر بيئات مناسبة لتكاثرها مثل المستنقعات وأكوام القمامة والمياه الراكدة.

وأشار إلى أن هذه الحشرات تُعد “نواقل” للأمراض، حيث يمكنها نقل العدوى بين الأشخاص، لافتًا إلى أن بعض الأمراض مثل الملاريا والفيلاريا ترتبط بانتشار الناموس في بعض المناطق.

وأضاف أن الوقاية تبدأ من القضاء على مصادر تكاثر الحشرات مثل ردم المستنقعات والتخلص من القمامة بشكل آمن، إلى جانب الحفاظ على نظافة المنازل وتغطية الطعام وغسل الأيدي باستمرار.

كما شدد على أهمية استخدام الوسائل الوقائية داخل المنازل مثل سلك النوافذ، والناموسيات، والمبيدات المخصصة للحشرات الزاحفة، خاصة في وجود أطفال.

وأكد أن هناك تطعيمات وقائية لبعض الأمراض مثل الحمى الصفراء في بعض الحالات الخاصة بالسفر، بينما تعتمد الوقاية في معظم الحالات على النظافة العامة وتقليل مصادر العدوى.