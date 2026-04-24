تذاكر نهائي كأس العالم تتحول إلى ذهب رقمي.. عرض خيالي يقترب من 2.3 مليون دولار| إيه الحكاية؟
هنا يدفن ضياء العوضي.. آخر استعدادات الأسرة لاستقبال الجثمان قبيل دفنه
عاجل.. البحوث الفلكية تسجل هزة أرضية ثانية بقوة 5 درجات شمال مرسى مطروح
موعد الكسوف الكلي للشمس
في مستهل زيارته لقبرص.. الرئيس السيسي يصل مطار لارنكا الدولي
وزير الصحة : الاستثمار في التعليم يصنع مستقبل الرعاية الصحية
انطلاق الاحتفال بيوم تأسيس مدينة الإسكندرية بحضور المحافظ ووزير التعليم العالي
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
آلاف الأفدنة.. حرائق تلتهم الغابات في ولاية جورجيا
ضربوه بالكرسي.. القبض على شخصين تعديا على كلب حتى الموت بالشرقية
إيران.. استئناف الرحلات الخارجية في مطار الإمام خميني غدا باتجاه مسقط وإسطنبول
محللة سياسية: مسار الهدنة في لبنان مرتبط بتطورات الملف الإيراني والضغوط الأمريكية
خبير يحذر من زيادة الحشرات في الصيف: الناموس والذباب ينقلان أمراضا خطيرة

الناموس والذباب
الناموس والذباب
رحمة سمير

حذر شريف حتة، أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة، من تزايد انتشار الحشرات والقوارض مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف، مشيرًا إلى أنها قد تسهم في نقل أمراض متعددة داخل المنازل.

وأوضح “حتة” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن فصل الصيف يشهد زيادة في نشاط الناموس والذباب والنمل وبعض القوارض نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتوافر بيئات مناسبة لتكاثرها مثل المستنقعات وأكوام القمامة والمياه الراكدة.

وأشار إلى أن هذه الحشرات تُعد “نواقل” للأمراض، حيث يمكنها نقل العدوى بين الأشخاص، لافتًا إلى أن بعض الأمراض مثل الملاريا والفيلاريا ترتبط بانتشار الناموس في بعض المناطق.

وأضاف أن الوقاية تبدأ من القضاء على مصادر تكاثر الحشرات مثل ردم المستنقعات والتخلص من القمامة بشكل آمن، إلى جانب الحفاظ على نظافة المنازل وتغطية الطعام وغسل الأيدي باستمرار.

كما شدد على أهمية استخدام الوسائل الوقائية داخل المنازل مثل سلك النوافذ، والناموسيات، والمبيدات المخصصة للحشرات الزاحفة، خاصة في وجود أطفال.

وأكد أن هناك تطعيمات وقائية لبعض الأمراض مثل الحمى الصفراء في بعض الحالات الخاصة بالسفر، بينما تعتمد الوقاية في معظم الحالات على النظافة العامة وتقليل مصادر العدوى.

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

إمام عاشور

تفاصيل عقد إمام عاشور الجديد مع الأهلي.. راتب خرافي وسيارة فاخرة

الطلاب

ركزوا على المراجعة.. التعليم تحسم الجدل حول حذف وتخفيف المناهج قبل الامتحانات

كأس العالم

إقصاء سياسي وأخلاقي.. دول منعها الفيفا من المشاركة في كأس العالم

صورة ارشيفية

عقب اصلاح العطل بشبكة مكاتب التأمينات.. طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

الحج

يبدأ من 190 ألف جنيه.. السياحة تكشف تفاصيل هامة عن موسم الحج هذا العام

حالة الطقس

حرارة شديدة وأمطار رعدية.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من أتربة عالقة

انهيار عقار بالعطارين

انهيار عقار في العطارين بالإسكندرية

في عيد تحريرها.. مشاهد مذلة لخروج الإسرائيليين من سيناء

صورة لخروج الإسرائيليين من سيناء
صورة لخروج الإسرائيليين من سيناء
صورة لخروج الإسرائيليين من سيناء

هوندا تسجل أضخم خسارة في تاريخها بعد إلغاء مشروع السيارات الكهربائية

هوندا
هوندا
هوندا

ملكة الجولف.. أضخم شركة سيارات ألمانية مهددة بالإفلاس: فولكس فاجن تسرح عمالها

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

