التحالف يدمر 3 طائرات مسيرات مفخخة أُطلقت باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الجمعة، تدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة، أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية للسعودية.

وقال التحالف بقيادة السعودية إنه بدأ "تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد".

وفي وقت سابق، أعلن التحالف بقيادة السعودية تنفيذ 28 استهدافا للميليشيات في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة.

وكشف التحالف في بيان عن تدمير منظومة دفاع جوي للميليشيات و19 آلية في جبهة مأرب، مؤكدًا مقتل 105 عناصر من الميليشيات في استهدافات مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة.

وأشار التحالف العربي إلى أنه نفذ 7 عمليات استهداف بالساحل الغربي لحماية قوات الساحل والمدنيين.

كما أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن فشل إطلاق الحوثيين لصاروخَيْن باليستيَّيْن، وسقوط الصاروخَيْن الباليستيَّيْن بالداخل اليمني بعد إطلاقهما، وأن عملية الإطلاق استهدفت الأعيان المدنية بالداخل اليمني.