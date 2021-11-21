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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري يتوجه بالشكر لـ محمود الخطيب

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

وجه مجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى الشكر لـ محمود الخطيب على استجابته السريعة لطلب زعيم الثغر الخاص باستضافة التدريب الفريق اليوم لسوء الأحوال الجوية بالاسكندرية 

 و رحب نجم النادى الأهلى الكابتن خالد بيبو  بفريق الكرة وخلال تواجده حتى انتهاء التدريب


ويواصل فريق الاتحاد السكندري تحت قيادة العميد حسام حسن استعداده لمواجهة مصر المقاصة دون راحة حيث دخل الفريق الأول للنادي اليوم معسكراً مغلقاً بالقاهرة هروباً من أمطار الإسكندرية ، وستقام المباراة غداً الاحد 21 نوفمبر علي استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز موسم 2020-2021.

يقود العميد المباراة بنفس القائمة التي واجه بها نظيره الجونة  في مباراة الغد أمام مصر المقاصة و التي من المقرر إقامتها في الساعة الثامنة مساءً علي استاد الكلية الحربية وذلك نظراً لضيق الوقت ، وتضم القائمة كلاً من: محمد عبد المنصف،احمد يحيي، السيد سالم، مورو، صبري رحيل، محمد رجب، كريم ممدوح، هشام صلاح، احمد نبيل مانجا، مروان عطية، خالد الغندور،ومحمد عبدالسلام،ةفوزي الحناوي، كريم الديب ،احمد عادل ميسي، سعيدو سومبري، احمد علي، عبد الغني محمد، مابولولو، بنجامين

محمد مصيلحي محمود الخطيب خالد بيبو حسام حسن مصر المقاصة

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