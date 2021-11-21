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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تعلن عن مناطق سقوط الأمطار اليوم.. شاهد

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،  إن حالة عدم استقرار الحالة الجوية بدأت على العديد من المناطق وأثرت على السواحل الشمالية والوجه البحرى وامتدت أيضاً لتشمل القاهرة وبعض مناطق شمال الصعيد.

وأضافت ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز،  أن العديد من مدن القناة شهدت  الأمطار مثل الإسماعيلية والسويس وسيناء واستمرت على مدار اليوم.

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية، إلى ان أكثر المدن التى تأثرت أمس كانت الإسكندرية، ومطروح وامتدت لكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، وبالنسبة لمحافظات القاهرة الكبرى استمرت الأمطار على مدار الليل من خفيفة إلى متوسطة الشدة ليلاً على مختلف المناطق.

وتابعت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اليوم أن تخف حدة عدم الاستقرار وتقل كميات الأمطار على بعض المناطق، لافتة إلى أن السواحل الشمالية من المتوقع أن تسقط عليها أمطار متوسطة الشدة، وبالنسبة للمناطق الداخلية من الوجه البحرى الأمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وأكدت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى خلال الساعات القادمة، ونظراً للطبيعة الجغرافية بسيناء قد تتشكل بعض السيول عليه، منوهة إلى أنه من المتوقع على السواحل الشمالية أن تكون الأمطار متوسطة الشدة مصحوبة بالبرق والرعد فى بعض المناطق.

الأرصاد الأرصاد الجوية الحالة الجوية حالة عدم استقرار السواحل الشمالية و الامطار تقل كميات الأمطار السواحل الشمالية القاهرة الكبرى السيول محافظات القاهرة سيناء بورسعيد

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