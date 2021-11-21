مياه بنى سويف: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط أي أمطار

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف الإستعداد التام لمواجهة أي أمطار متوقعة طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد.

وأكدت المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، أن الشركة قد رفعت درجة التأهب والإستعداد التام من خلال تمركزات لفرق الطوارئ و الأزمات و قد قامت الشركة بإتخاذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء والأمطار والسيول المتوقعة.

وأوضحت أن الإجراءات الاستباقية شملت: (الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار - إصلاح اى تلفيات ببالوعات الأمطار - تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية - صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى - مراجعة وحدات التوليد الاحتياطية – وضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى).

وأردفت أنه تم تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة مع التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء والتنسيق بين غرف طوارئ الشركة وغرف عمليات المحافظة و الجهات المعنية.