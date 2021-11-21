منتخب مصر للكاراتيه يكتب التاريخ ويفوز بالمركز الثاني في بطولة العالم بدبي

احتل منتخب مصر للكاراتيه المركز الثاني، في بطولة العالم التي استضافتها الإمارات، خلال الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر الجاري.

وحقق لاعبو مصر المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة، في إنجاز تاريخي، خلف منتخب اليابان المتصدر.

وحصد الفراعنة 8 ميداليات متنوعة، بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات.

وكان منتخب مصر قد توج، في وقت سابق من اليوم، بلقب بطولة العالم للكاراتيه لأصحاب الهمم، في ختام المنافسات اليوم الأحد، في مجمع حمدان الرياضي بدبي، بعدما احتل صدارة الترتيب برصيد 8 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات.

وجاءت إسبانيا في المركز الثاني برصيد 5 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزيتين.

وحلت المجر في المركز الثالث، برصيد ميداليتين ذهبية وفضية، والولايات المتحدة الأمريكية ورومانيا في المركزين الرابع والخامس، بذهبية واحدة لكل منهما.

