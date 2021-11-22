أخبار التعليم| طالبة بكلية الاقتصاد تمثل مصر في مؤتمر عن أسلحة الدمار الشامل.. نصيحة مهمة لـ أولياء أمور تلاميذ رابعة ابتدائي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وزير التعليم: لا يجب أن تكون المذاكرة مملة بالنسبة للطلاب

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه لا يجب أن تكون المذاكرة مملة بالنسبة لـ طلاب المدارس.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال منشور اعاد نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : يمكن لـ طلاب المدارس أن يستمتعوا بوقت الفهم واسترجاع المعلومات والتفكير فيها عن طريق الاستعانة بـ مصادر نجوى ليمتد التفاعلية في مختلف المواد الدراسية، و الموجودة على منصَّة إدارة التعلُّم LMS من خلال موقع بنك المعرفة المصري.

تكريم العلماء والباحثين المشاركين بالتقرير الاستراتيجي للشرق الأوسط بعين شمس

دعا مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس، الأساتذة العلماء والباحثين المشاركين في إعداد " التقرير الإستراتيجي للشرق الأوسط لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ " لتكريمهم في قاعة المؤتمرات بالمركز وذلك يوم الأحد القادم ٢٨ نوفمبر الساعة ١٢ ظهرا ، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة.

عميد كلية تجارة عين شمس يتفقد لجان امتحانات منتصف العام لشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية وبرنامج الساعات المعتمدة

تفقد الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، يرافقه أ.د محمد شاهين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، لجان امتحانات منتصف العام الدراسي بالكلية شعبة الدراسة باللغة الانجليزية وبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية والعربية وبرنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية وذلك للتأكد من سير وانضباط اللجان ، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية، والضوابط واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

التربية والتعليم تنفي إسناد ملف تدريب المعلمين للأعلى للجامعات

نفت وزارة التربية والتعليم، الأنباء المتداولة بشأن عرض مناهج رابعة ابتدائي على قطاع كليات التربية والمجلس الأعلى للجامعات لمراجعتها بعد شكاوى الأهالي.

كما نفت وزارة التربية والتعليم إسناد ملف تدريب وتأهيل المعلمين إلى المجلس الأعلى للجامعات.

845 طالبا يترشحون لانتخابات اتحاد طلاب جامعة عين شمس

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس برئاسة أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، عن تقدم ٨٤٥ طالب وطالبة بجميع كليات جامعة عين شمس من الراغبين فى الترشح لخوض إنتخابات اتحادات الطلاب بمختلف كليات الجامعة للعام الجامعى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

خبير تربوي: تطوير التعليم الفني سيوفر وظائف فى المستقبل نتيجة التقدم التكنولوجي

تمر الدولة المصرية بمرحلة انتقالية في المستوي التعليمي على مدار السنوات السابقة تظهر آثارها بوضوح، ففي إطار جهود الدولة المتواصلة لتحسين مستوى التعليم في مصر، تسعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعقد إتفاقيات دولية في مجال التعليم الفني، للتغيير بشكل كبير وسريع، وبما أن التكنولوجيا الحديثة تؤثر على عملية التصنيع والإنتاج فقد أصبحت عملية تنفيذ الأعمال تعتمد على التكنولوجيا الحديثة أكثر من العمالة البشرية وكما يخضع مجال الأعمال للتغيير المستمر لابد من أن يخضع التعليم الذى نتلقاه أيضا إلى التغيير ليواكب متطلبات عصرنا.

نائب رئيس جامعة حلوان: الانتخابات الطلابية تعد جيلا يعي معنى الديمقراطية

أعلنت جامعة حلوان أعداد الطلاب المرشحين للاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021-2022 بإجمالي 990 طالب وطالبة بمعدل 513 طالب، 477 طالبة.

رئيس جامعة حلوان: زيادة الإقبال مع انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية

أصدرت جامعة حلوان، اليوم، بيانا بأعداد الطلاب المرشحين للاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021-2022 بإجمالي 990 طالب وطالبة بمعدل 513 طالب، 477 طالبة.

خبير تعليمي: مجهودات الدولة المصرية بتطوير التعليم الفني ظهرت ثمارها في التقييمات الدولية

تسعى الدولة المصرية إلى تشكيل منظومة تعليمية متكاملة ومتطورة، تتناسب وتتناغم مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل، وهو ما يعكسه الحرص على إنشاء الجامعات التكنولوجية، من أجل تقديم برامج ومواد تعليمية جديدة ومتطورة ، تهتم بالجانب التكنولوجي والتدريس التطبيقي العملي، وفقًا المناهج في الجامعات العالمية، بما يساهم في تزويد خريجيها بالمهارات اللازمة لسوق العمل على الصعيدين المحلي والعالمي.

بالصور.. شاهد عمليات رفع مياه الأمطار في مدارس القاهرة استعدادا لعودة الدراسة

شهدت مدارس القاهرة اليوم الأحد عمليات رفع مياه الأمطار ، بالتزامن مع عدم تواجد الطلاب بعد قرار تعليق الدراسة في مدارس القاهرة اليوم الأحد بقرار من محافظ القاهرة.

تروي تجربتها لـ صدى البلد.. طالبة بالاقتصاد والعلوم السياسية تمثل مصر في مؤتمر عن أسلحة الدمار الشامل

شاركت الطالبة نانسي شريف دكروري إحدي طلاب الفرقة الثالثة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية فى مؤتمر عن أسلحة الدمار الشامل المقيم الآن تمثيلا لمصر بالأردن والتي ينظمها المعهد العربي لدراسات الأمن بمشاركة شخصيات عربية ودولية واسعة ونخبة من كبار المتحدثين.

وزير التعليم يوجه نصيحة هامة لـ أولياء أمور تلاميذ رابعة ابتدائي

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نصيحة لـ أولياء أمور تلاميذ رابعة ابتدائي ، وكذلك باقي سنوات المرحلة الابتدائية.