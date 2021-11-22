عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| طالبة بكلية الاقتصاد تمثل مصر في مؤتمر عن أسلحة الدمار الشامل.. نصيحة مهمة لـ أولياء أمور تلاميذ رابعة ابتدائي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

وزير التعليم: لا يجب أن تكون المذاكرة مملة بالنسبة للطلاب

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه لا يجب أن تكون المذاكرة مملة بالنسبة لـ طلاب المدارس.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال منشور اعاد نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : يمكن لـ طلاب المدارس أن يستمتعوا بوقت الفهم واسترجاع المعلومات والتفكير فيها عن طريق الاستعانة بـ مصادر نجوى ليمتد التفاعلية في مختلف المواد الدراسية، و الموجودة على منصَّة إدارة التعلُّم LMS من خلال موقع بنك المعرفة المصري.

 

تكريم العلماء والباحثين المشاركين بالتقرير الاستراتيجي للشرق الأوسط بعين شمس

دعا مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس،  الأساتذة العلماء والباحثين المشاركين في إعداد " التقرير الإستراتيجي للشرق الأوسط لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ " لتكريمهم في قاعة المؤتمرات بالمركز وذلك يوم الأحد القادم ٢٨ نوفمبر الساعة ١٢ ظهرا ، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة. 

 

عميد كلية تجارة عين شمس يتفقد لجان امتحانات منتصف العام لشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية وبرنامج الساعات المعتمدة

تفقد الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، يرافقه أ.د محمد شاهين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، لجان امتحانات منتصف العام الدراسي بالكلية شعبة الدراسة باللغة الانجليزية وبرنامج الساعات المعتمدة  باللغة الانجليزية والعربية وبرنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية وذلك للتأكد من سير وانضباط اللجان ، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية، والضوابط واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

 

التربية والتعليم تنفي إسناد ملف تدريب المعلمين للأعلى للجامعات

نفت وزارة التربية والتعليم، الأنباء المتداولة بشأن عرض مناهج رابعة ابتدائي على  قطاع كليات التربية والمجلس الأعلى للجامعات لمراجعتها بعد شكاوى الأهالي. 

كما نفت وزارة التربية والتعليم إسناد ملف تدريب وتأهيل المعلمين إلى المجلس الأعلى للجامعات.

 

845 طالبا يترشحون لانتخابات اتحاد طلاب جامعة عين شمس

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس برئاسة أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، عن تقدم ٨٤٥ طالب وطالبة بجميع كليات جامعة  عين شمس  من الراغبين فى الترشح لخوض  إنتخابات اتحادات الطلاب بمختلف كليات الجامعة للعام الجامعى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس. 

 

خبير تربوي: تطوير التعليم الفني سيوفر وظائف فى المستقبل نتيجة التقدم التكنولوجي

تمر الدولة المصرية بمرحلة انتقالية في المستوي التعليمي على مدار السنوات السابقة تظهر آثارها بوضوح، ففي إطار جهود الدولة المتواصلة لتحسين مستوى التعليم في مصر، تسعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعقد إتفاقيات دولية في مجال التعليم الفني، للتغيير بشكل كبير وسريع، وبما أن التكنولوجيا الحديثة تؤثر على عملية التصنيع والإنتاج فقد أصبحت عملية تنفيذ الأعمال تعتمد على التكنولوجيا الحديثة أكثر من العمالة البشرية وكما يخضع مجال الأعمال للتغيير المستمر لابد من أن يخضع التعليم الذى نتلقاه أيضا إلى التغيير ليواكب متطلبات عصرنا.

 

نائب رئيس جامعة حلوان: الانتخابات الطلابية تعد جيلا يعي معنى الديمقراطية

أعلنت جامعة حلوان أعداد الطلاب المرشحين للاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021-2022  بإجمالي 990 طالب وطالبة بمعدل 513 طالب، 477 طالبة.

 

رئيس جامعة حلوان: زيادة الإقبال مع انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية

أصدرت جامعة حلوان، اليوم، بيانا بأعداد الطلاب المرشحين للاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021-2022 بإجمالي 990 طالب وطالبة بمعدل 513 طالب، 477 طالبة.

 

خبير تعليمي: مجهودات الدولة المصرية بتطوير التعليم الفني ظهرت ثمارها في التقييمات الدولية

تسعى الدولة المصرية إلى تشكيل منظومة تعليمية متكاملة ومتطورة، تتناسب وتتناغم مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل، وهو ما يعكسه الحرص على إنشاء الجامعات التكنولوجية، من أجل تقديم برامج ومواد تعليمية جديدة ومتطورة ، تهتم بالجانب التكنولوجي والتدريس التطبيقي العملي، وفقًا المناهج في الجامعات العالمية، بما يساهم في تزويد خريجيها بالمهارات اللازمة لسوق العمل على الصعيدين المحلي والعالمي.

 

بالصور.. شاهد عمليات رفع مياه الأمطار في مدارس القاهرة استعدادا لعودة الدراسة

شهدت مدارس القاهرة اليوم الأحد عمليات رفع مياه الأمطار ، بالتزامن مع عدم تواجد الطلاب بعد قرار تعليق الدراسة في مدارس القاهرة اليوم الأحد بقرار من محافظ القاهرة.

 

تروي تجربتها لـ صدى البلد.. طالبة بالاقتصاد والعلوم السياسية تمثل مصر في مؤتمر عن أسلحة الدمار الشامل

شاركت الطالبة نانسي شريف دكروري إحدي طلاب الفرقة الثالثة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية فى مؤتمر عن أسلحة الدمار الشامل المقيم الآن تمثيلا لمصر بالأردن والتي ينظمها المعهد العربي لدراسات الأمن بمشاركة شخصيات عربية ودولية واسعة ونخبة من كبار المتحدثين.

 

وزير التعليم يوجه نصيحة هامة لـ أولياء أمور تلاميذ رابعة ابتدائي

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نصيحة لـ أولياء أمور تلاميذ رابعة ابتدائي ، وكذلك باقي سنوات المرحلة الابتدائية.

طارق شوقي وزير التربية والتعليم جامعة عين شمس طلاب المدارس اخبار التعليم

ترشيحاتنا

مصر المقاصة: هدفنا البقاء في الدوري الممتاز.. الفريق يحتاج تدعيمات فى يناير

البحرين تدين الهجوم الحوثي بمسيرة على الاراضي السعودية

أرى أحلاما تدل على عدم ثبات أمي المتوفاة عند السؤال.. فما حكم ذلك؟

هاني شاكر يحذر محمد رمضان: هيكون فيه قرار بشأنه قريبًا

حث عليهما القرآن.. كلمتان رددهما يوميا لضمان بقاء النعم وداومها

الأمم المتحدة تعلق على صراع الانتخابات الليبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"الرئيس السيسي ابني".. زوج ابنة سهير البابلي يكشف ما قالته قبل وفاتها

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

القضاء الإداري يرفض دعوى جديدة لمرتضى منصور.. تفاصيل

هاني شاكر يحذر محمد رمضان: هيكون فيه قرار بشأنه قريبًا

الطقس.. الأرصاد: الأمطار نهايتها اليوم والأجواء تعود مستقرة غدا

الصحة تحذر المواطنين من سلوك شائع بين الأغلبية

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

السماء تمطر نقودا.. شاهد خروج مدرعة أموال عامة عن الطريق والمارة يستولون عليها|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غصة ألم في قلب أم.. لماذا كتبت فيروز اغنية وحيدة في حياتها ولمن وجهتها؟

بكيزة هانم.. 52عاما من الفن الراقي في حياة سهير البابلي وعلاقتها بالشعراوي

رددت الشهادة قبل الوفاة .. اللحظات الأخيرة في حياة سهير البابلي

ماذا حدث في فودافون.. ولماذا تحولت خدمة العملاء من حل المشكلات إلى السحل والإهانة؟

فيديو

العربية كانت هتنفجر .. نجاة الإعلامي جمال الشاعر وزوجته من حادث طريق

يفوق الكعبة والعرش.. علي جمعة يكشف أفضل مكان على وجه الأرض

«استخدم صورتي في مسرحية أهلا رمضان».. مواطن يتهم محمد رمضان بتدمير مستقبله

رددت الشهادة 10 مرات.. أسرار في حياة سهير البابلي

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ