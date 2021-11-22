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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حمزة أرتس يشارك في عرض الساحر الشقي لانضمامه للقوافل الثقافية

الفنان حمزة ارتس
الفنان حمزة ارتس

يشارك الفنان حمزة ارتس، في العرض المسرحي "الساحر الشقي"، الذي يجوب مسارح قصور الثقافة بالمحافظات المختلفة، ضمن فعاليات القوافل الثقافية التي يتم تنظيمها، لنشر المعرفة ورفع الوعي، ونشر البهجة بين المواطنين.

ويلعب حمزة ارتس، دور ساحر في العرض المسرحي، الذي يشارك فيه مجموعة من شباب مبادرة أبدا حلمك، التي كشفت عن العديد من المواهب الشابة، في مجال التمثيل، والإخراج، والكتابة المسرحية.

والعرض من تأليف ورشة للكتابة المسرحية، نظمتها قصور الثقافة، ضمن مبادراته الثقافية، في قرى المحافظات، ومن المقرر أن يتم إجراء بروفاته خلال الأيام القليلية المقبلة، ليعرض في عدد من المسارح المتنقلة.

حمزة ارتس، قدم العديد من العروض الفنية، التي لعب فيها دور ساحر، سواء في مصر، أو خارجها، لما يتمتع به من مميزات في هذه اللعبة الشهيرة.

وكانت قد انطلقت فعاليات القافلة الثقافية والمسارح المتنقلة، التي تنظمها وزارة الثقافة، داخل قريتي وادي عبادي والعدوة بمركز إدفو، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وقالت نجوى سيد مدير عام فرع ثقافة أسوان، أنه جرى وضع خطة متكاملة تستهدف تحقيق العدالة الثقافية بكافة أنحاء المحافظة لنشر الثقافة والفنون بالمناطق الحدودية الأكثر احتياجا، وسيجرى بشكل شهري تنظيم القوافل والمسارح المتنقلة بمختلف القرى المدرجة بمبادرة حياة كريمة بأسوان.

موضحة أن فعاليات القافلة الثقافية والمسرح المتنقل، تتضمن ورش حكي، وورش للحرف البيئية، ومعارض لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتنظيم أمسيات شعرية، فضلاً عن تقديم الفرق الفنية لفقراتها المتنوعة كفرقة السباعية للإنشاد الدينى وكورال الأطفال والفنون الشعبية والتراثية.

الفنان حمزة ارتس العرض المسرحي الساحر الشقي مسارح قصور الثقافة دور ساحر في العرض المسرحي شباب مبادرة أبدا حلمك

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