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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم نجل وزير المالية الأسبق.. تأجيل محاكمة متهمي خلية جند الله

أرشيفية
أرشيفية

قررت الدائرة 3 إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد حماد ، تأجيل محاكمة نجل وزير المالية الأسبق محيي الدين الغريب وآخرين في القضية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٢١ جنايات حلوان والمعروفة باسم "تنظيم جند الله"، لجلسة ٢٦ ديسمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان وسكرتارية أحمد صبحي.

ويواجه المتهمين تهم ارتكاب جرائم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر، والمفرقعات.

كما وجهت النيابة للمتهمين الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، واستحلال أموال الأقباط وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واعتناق أفكار متطرفة قوامها تكفير العاملين بمؤسسات الدولة، وقتل رجال الجيش والشرطة.

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