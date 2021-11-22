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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

«قصور الثقافة» تواصل فعاليات ورشة ميكانيست المسرح

صدى البلد

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة فعاليات الورشة التدريبية "فني خشبة المسرح – ميكانيست مسرح" لأحد عشر مشاركا من العاملين بفرعي ثقافة البحيرة والإسماعيلية والمنفذ بمسرح قصر ثقافة الإسماعيلية التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة محمد نبيل، من قبل الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتوره منال علام.
 

وأوضح المهندس محمد هاشم والمهندس شريف الرعي فى ثالث أيام فعاليات الورشة، أن المسرح يتكون من مجموعة عناصر تتضافر فيما بينها لتشكل منظومة فنية؛ ومن ضمن تلك العناصر الإضاءة، التي تُغني العرض الفني بوجودها الفاعل وتؤثر في نجاح المشهد ولا تأخذ الإضاءة المسرحية أهميتها إلا عبر التعامل الواعي والمدروس لدورها في العرض المسرحي فهي إذاً لغة فنية الغرض منها إضفاء الدلالة على الحالات الدرامية على تنوعها،حول القواعد الهندسية الخاصة بالميكانيكا والكهرباء لتشغيل الميكانيزم الآلي وآليات الإضاءة الذكية والحديثة.



مشاهد مسرحية 


ومن جهة أخرى؛ تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة المشرف العام على مشروع "ابدأ حلمك"، لحفل تخريج ورشة "ابدأ حلمك" على مسرح قصر ثقافة بنى سويف بفرع ثقافة بنى سويف بإقليم القاهرة الكبرى برئاسة الفنان جلال عثمان، والذى يتولى إدارته التنفيذية الفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وإدارته الفنية المخرج أحمد طه.

وتتضمن الفعاليات تقديم فقرات فنية مميزة من المتدربين فى الأغاني والاستعراضات، والمشاهد المسرحية، التى تم التدريب عليها أثناء الورشة طول فترة المشروع فى مرحلته الثانية، والتي بدأ التقديم لها في أول أبريل الماضي بإجمالي 707 متقدم بين ورقي وإلكتروني، وتم قبول عدد 80 متدرب، وبدأ التدريب فيها يوم 22 أبريل الماضى.

يذكر أن القائمين على الورشة والمدربين وأعضاء لجنة الإختيار هم الفنان شادى الدالى "تمثيل"، المهندس محمود حنفى "السينوغرافيا"، الفنان تامر فتحي "الاستعراضات"، المايسترو محمد عبد الوهاب "الموسيقي"، د. محمد الشافعي "الدراما المسرحية"، الفنان أحمد أبو عميره المشرف على الفرق المسرحية النوعية.

لهيئة العامة لقصور الثقافة هشام عطوة قصر ثقافة الإسماعيلية الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة منال علام

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