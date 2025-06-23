رئيس تعليم الشيوخ يطالب بآليات لتطبيق عقوبة التنمر

طالب النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية لمواجهة ظاهرة التنمر سواء فى المدارس أو الجامعات .



وقال النائب نبيل دعبس خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى خصثت لمناقشة طلبات بشان انتشار ظاهرة التنمر:التنمر مشكلة مجتمعية فى العالم باثره ،وبالتالي الأمر لايتعلق بدور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لوحدها .

وأشار إلي أننا بحاجة إلي إصدار تشريع حاسم لمواجهة ظاهرة التنمر ، مع وضع ألية للتطبيق .

وضرب النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم مثالا بالأليات التى اتخذتها دبى والامارات فى عام2021لمواجهة ظاهرة التنمر وذلك من خلال الحبس 6 شهور وغرامة 150 ألف درهم لكل من ارتكب جريمة التنمر .

وشدد النائب نبيل دعبس على دور الإعلام فى مواجهة ظاهرة التنمر ،فضلا عن دور المدرسة في مراجعة سلوكيات الطلاب المتنمرين وتدريب المعلمين للتعامل مع هذة الحالات .