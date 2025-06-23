رامي ربيعة ليس الأسوأ.. تقييم خط دفاع العين بعد سداسية مانشستر سيتي في المونديال

ودّع نادي العين الإماراتي بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد خسارته الكبيرة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 6-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات.

شهدت المباراة سيطرة مطلقة من الفريق الإنجليزي الذي قدّم أداءً هجومياً مميزاً، حيث تناوب لاعبوه على تسجيل الأهداف وسط غياب واضح للفاعلية الدفاعية لدى ممثل الكرة الإماراتية.

مانشستر سيتي، بقيادة مدربه بيب غوارديولا، أكد بهذا الانتصار جاهزيته للمنافسة على اللقب، وحسم تأهله إلى دور الستة عشر من البطولة مبكراً.

تقييم خط دفاع العين الإماراتي

رغم تسبب رامي ربيعة في ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي إلا أنه ليس الأسوء بين لاعبي خط الدفاع.

وحصل رامي ربيعة على تقييم 5.7 وفق موقع سوفا سكور المتخصص في الأرقام والإحصائيات

ياسيتش حصل على 5.7

أمادو نيانج 5.6

بارك يونغ 5.1

زابالا 6.1

رحلة العين القصيرة في كأس العالم للأندية كشفت عن الفوارق الكبيرة في المستويات بين بطل الإمارات ونظرائه الأوروبيين.

الخسارتان بنتيجتين قاسيتين تبرزان الحاجة لمراجعة شاملة على المستوى الفني والإداري للفريق استعدادًا للمنافسات القادمة.

من جهة أخرى، قدّمت البطولة فرصة للاعبي العين لاكتساب خبرة اللعب ضد نخبة الأندية العالمية، رغم النتائج المخيبة