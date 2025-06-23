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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لحد الصبح .. تعليق غير متوقع من خالد الغندور عن مواجهة الأهلي وبورتو

الغندور
الغندور
ميرنا محمود

وجه الاعلامي خالد الغندور رسالة دعم للاعبي الاهلي قبل مواجهة فريق بورتو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور :ان شاء الله الأهلي يفرحنا النهاردة  و اللاعيبة تقدر سهر الناس لغاية ٦ الصبح و بعدها يروحوا الشغل  قولوا يا رب  .

ويخوض فريق إنتر ميامي الأمريكي اختبارًا صعبًا ضد بالميراس البرازيلي، الليلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتنطلق صافرة المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

وفي نفس التوقيت، يلتقي الأهلي مع بورتو البرتغالي، في جولة حسم المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي.

وفي حالة تعادل إنتر ميامي وبالميراس، سيتأهل الفريقان سويًا إلى الدور ثمن النهائي، بينما يودع الأهلي وبورتو البطولة.

ويتصدر بالميراس جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر ميامي صاحب المركز الثاني، بينما يحل بورتو ثالثًا بنقطة واحدة والأهلي رابعًا بنفس الرصيد.

ويحتاج الأهلي للفوز على بورتو بفارق هدفين على الأقل، مع فوز بالميراس على إنتر ميامي بفارق هدفين أو أكثر، وهو سيناريو صعب للغاية.

وفي حال تساوي فريقين أو أكثر في دور المجموعات بمونديال الأندية، يتم النظر إلى المواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المُسجلة، وفي حال التساوي في جميع الحالات السابقة يتم اللجوء إلى قاعدة اللعب النظيف (أقل عدد من الإنذارات والبطاقات الحمراء).

الغندور الاهلي تصريحات الغندور

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