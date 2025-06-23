التشكيل المتوقع للأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

استقر الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، على ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة بورتو البرتغالي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تُقام على ملعب "ميت لايف" في نيوجيرسي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

ويسعى ريبيرو لاعتماد أسلوب هجومي من البداية، معوضًا غياب مروان عطية بالاعتماد على حمدي فتحي بجوار محمد علي بن رمضان في خط الوسط، بينما يدرس الجهاز المعاون الدفع بعنصر دفاعي إضافي مثل أليو ديانج أو أحمد نبيل "كوكا" حسب مجريات اللقاء.

وفي خط الدفاع، يفاضل المدرب الإسباني بين أحمد رمضان بيكهام ومحمد عبد المنعم "العش" لتعويض غياب ياسر إبراهيم بداعي الإصابة.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام بورتو:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيى عطية – أحمد رمضان بيكهام – أشرف داري – محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي – محمد علي بن رمضان – محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: أشرف بن شرقي – وسام أبو علي – أحمد مصطفى زيزو