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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برفقة حجازي والسعيد.. محمد صلاح يشارك جمهوره صورا من عطلته الصيفية

محمد صلاح
محمد صلاح
ميرنا محمود

شارك محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي بصورة مع الثنائى عبد الله السعيد وأحمد حجازى.

ونشر محمد صلاح، صور تجمعه بالثنائى من أحد المطاعم، مما حازت الصورة على إعجاب متابعيه، حيث يقضى الثلاثى اجازتهم الصيفية.

وينافس الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول، على جائزة جديدة بعد موسم استثنائي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز

وتصدر محمد صلاح، قائمة مختصرة تضم ستة لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين.

ولعب صلاح ، دورا أساسيا في فوز ليفربول بلقب الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله 29 هدفاً و18 تمريرة حاسمة.

هل يقتنص صلاح الجائزة للمرة الثالثة؟

ويسعى صاحب الـ33 عاما لحصد الجائزة للمرة الثالثة في مسيرته، بعد الفوز بها في موسمي 2017-2018 و2021-2022، وإن تحقق ذلك سيكون صلاح أول لاعب في التاريخ يفوز بجائزة "PFA" ثلاث مرات.

محمد صلاح برفقة عبدالله السعيد وأحمد حجازي
محمد صلاح صور محمد صلاح ارقام محمد صلاح عبدالله السعيد أحمد حجازي

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