عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة تعقد ندوة تطبيقات الذكاء الاصطناعي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة عن عقد الندوة الأولى لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانيات وتقبل اللجنة العلمية للندوة تقديم مشاركات علمية في الندوة بشكل:
- أوراق بحثية.
- عروض مرئية.
- عروض للإنتاج الفكري.
- تجارب ونماذج .
- أفكار ومقترحات لبحوث وتجارب.


كما أعلنت كلية الأداب ، عن آخر موعد لتلقي المستخلصات و هو يوم ٢٠ نوفمبر ، بالاضافة إلى موعد الإعلان عن المستخلصات المقبولة يوم ٢٧ نوفمبر .


ومن يرغم فى التسجيل الدخول على هذا الرابط : 
‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGkAhQbRb1ohMTQhxo7CjUNlMzOsAFg_O7oi5XCyggRt1JbQ/viewform

 

‎وكان قد صرح الدكتور محمود علم الدين  المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، أن  الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة القاهرة، وجه عمداء الكليات والمعاهد والإدارات المعنية، بالالتزام التام بقرارات مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي مع تكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق هذا التكليف.

txt

جامعة حلوان تطلق دورات تدريبية عن إدارة الموارد البشرية

‎وأكد المتحدث باسم جامعة القاهرة، أن الجامعة ملتزمة بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المشددة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، ومنها  التشديد على أهمية ارتداء الماسك الطبي، ومراعاة التباعد الاجتماعي في قاعات المحاضرات، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والمعامل والمباني والمدن الجامعية لضمان سلامة جميع المشاركين في المنظومة التعليمية.

‎وأشار الدكتور محمود علم الدين، إلى أن الجامعة حققت معدلات مرتفعة في عملية تطعيم الطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد تخصيص مركز تطعيم رئيسي للطلاب بجوار بوابات الحرم الجامعي؛ حيث يتم توجيه الطلاب غير المطعمين مباشرة أثناء دخولهم الجامعة للتسجيل وتلقي اللقاح.

جامعة القاهرة وزير التعليم كلية الاداب التباعد الاجتماعي الدكتور محمود علم الدين اللقاح المضاد لفيروس كورونا المنظومة التعليمية

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. الولايات المتحدة تحذر من السفر إلى دول أوروبية

أثناء جلوسها على المرحاض.. أفعى كوبرا تقتل امرأة بـ لدغة سامة |شاهد

متى تكون الدعوة ليست خيرا لي؟.. الإفتاء تجيب

فيديو نادر يكشف تنكر يسرا وسهير البابلي أثناء ركوبهما المترو

انتبهي .. أسباب تجعل طفلك ينام كثيرا

لحظة قصف التحالف العربي لمواقع سرية تابعة لميليشيا الحوثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

ماذا يحدث في قبر من مات بمرض السرطان؟ بشرى نبوية لا يعرفها الكثير

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

لجنة المسابقات تعلن إلغاء كأس مصر نسخة الموسم الماضي

القضاء الإداري يرفض دعوى جديدة لمرتضى منصور.. تفاصيل

الطقس.. الأرصاد: الأمطار نهايتها اليوم والأجواء تعود مستقرة غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثروته 7 تريليونات جنيه.. بيع قصر أغنى كلب في العالم بمبلغ خيالي|صور

لإنقاذ زوجته.. زوج يصارع سمكة قرش ضخمة بتوجيه اللكمات إليها|صور

خلال تصويره فيديو لايف.. قطار يدهس شابًا بسبب جنون التريند | شاهد

الصدمة والفجأة والسرطان.. كواليس رحيل 3 مذيعات في أسبوع

فيديو

فيديوجراف.. تعطيل الدراسة .. طقس البحيرة والإسكندرية يفوق التوقعات

ظهور سمكة "الشمس" النادرة في البحر الأحمر لأول مرة... شاهد

حطت رجلها جنب الفتيس بمزاجها.. اعترافات متحرش التجمع بفتاة الميكروباص

ادعولها بالرحمة.. سلمى الزرقا قصة ملهمة في محاربة السرطان

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ