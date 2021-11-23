آداب القاهرة تعقد ندوة تطبيقات الذكاء الاصطناعي

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة عن عقد الندوة الأولى لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانيات وتقبل اللجنة العلمية للندوة تقديم مشاركات علمية في الندوة بشكل:

- أوراق بحثية.

- عروض مرئية.

- عروض للإنتاج الفكري.

- تجارب ونماذج .

- أفكار ومقترحات لبحوث وتجارب.



كما أعلنت كلية الأداب ، عن آخر موعد لتلقي المستخلصات و هو يوم ٢٠ نوفمبر ، بالاضافة إلى موعد الإعلان عن المستخلصات المقبولة يوم ٢٧ نوفمبر .



ومن يرغم فى التسجيل الدخول على هذا الرابط :

‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGkAhQbRb1ohMTQhxo7CjUNlMzOsAFg_O7oi5XCyggRt1JbQ/viewform

‎وكان قد صرح الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، أن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة القاهرة، وجه عمداء الكليات والمعاهد والإدارات المعنية، بالالتزام التام بقرارات مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي مع تكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق هذا التكليف.

‎وأكد المتحدث باسم جامعة القاهرة، أن الجامعة ملتزمة بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المشددة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، ومنها التشديد على أهمية ارتداء الماسك الطبي، ومراعاة التباعد الاجتماعي في قاعات المحاضرات، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والمعامل والمباني والمدن الجامعية لضمان سلامة جميع المشاركين في المنظومة التعليمية.

‎وأشار الدكتور محمود علم الدين، إلى أن الجامعة حققت معدلات مرتفعة في عملية تطعيم الطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد تخصيص مركز تطعيم رئيسي للطلاب بجوار بوابات الحرم الجامعي؛ حيث يتم توجيه الطلاب غير المطعمين مباشرة أثناء دخولهم الجامعة للتسجيل وتلقي اللقاح.