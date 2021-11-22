لميس الحديدي بعد أمطار الإسكندرية: المحافظة تحتاج لوقفة ونظرة جذرية في كل الملفات.. فيديو

قالت الإعلامية لميس الحديدي، تعليقاً على استمرار موجة الطقس السيء التي تضرب محافظة الإسكندرية، أن الأوضاع بدت لنا بالأمس إنها كانت تقريباً تحت السيطرة لكن الأمطار باغتت الجميع وانهمرت اليوم وغمرت مناطق عدة في مقدمتها سموحة وسبورتنج وكوبري الإبراهيمية وأماكن عدة.



وتابعت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة " ON"قائلة: "الاسكندرية كانت غرقانة اليوم والمياه وصلت إلى منتصف السيارات وغمرتها وميادين كاملة شهدت كميات كبيرة من المياه".

وأكدت أن محافظة الاسكندرية تحتاج إلى نظرة ووقفة، قائلة: "القصة مش قصة محافظ ولا جهود محافظة حتى لو تأهبت بكامل قوتها لمواجهة كميات الأمطار الكبيرة لكن الإسكندرية بغض النظر تحتاج لوقفة حقيقية لأنها تستحق ذلك فهي عروس البحر المتوسط".

وواصلت: "هي ثاني أكبر مدينة في مصر وتحتاج لاهتمام الدولة بأكملها ليست فقط في قصة المياه والأمطار خاصة أن الإسكندرية معتادة على النوات لكن مع زيادة أعداد السكان والتكدس والضغط على الصرف الصحي بات الأمر يحتاج لحلول جذرية ومن الواضح أن ما يتم ليس كافياً".

واستطردت: "مش بقول إن مفيش جهود لكن ملف الإسكندرية كاملاً يحتاج لنظرة في كافة الملفات سواء القمامة أو الصرف الصحي والتكدس والبناء المخالف".

وأتمت: "أتمنى تنظر الحكومة نظرة مختلفة للإسكندرية وهي مدينة رائعة الجمال وتشوه بشكل مستمر ولابد أن ينظر لها بشكل جذري".



