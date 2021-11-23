النائب محمد أبو العينين يدير الجلسة الأولى لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

بحضور وزراء المالية والصناعة والبترول والكهرباء

عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء الإثنين، تقريرا مصورا عن لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي بحضور وزراء المالية والصناعة والبترول والكهرباء.



وأبرز الإعلامي أحمد موسى، الجلسة الأولى للمؤتمر والتي أدارها النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.



أدار النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الجلسة الأولى لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، والتي انطلقت منذ قليل، بعنوان: «الصناعة والاستثمار والتمويل أساس التصدير»، وبحضور د. محمد معيط وزير المالية.

وقال أبو العينين، خلال كلمته في مستهل الجلسة، إن مؤتمر أخبار اليوم له طابع خاص، طابع مليء بالأمل والتفاؤل، نتيجة رصيد الدولة من الإنجازات الضخم، الذي يفخر به كل مصري، كما أصبح لدينا عزيمة وإرادة لتفجير الطاقات الكامنة، فضلا عن قائد عظيم وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي، علّمنا قيمة الوقت في الإنجاز.



لغة الأرقام

وحيا وكيل النواب، مؤسسة أخبار اليوم على مؤتمرها الاقتصادي اليوم، الذي يعد حلقة تواصل مع الحكومة والقطاع العام والأعمال والخاص، للحديث عن جهودهم وإنجازاتهم، مؤكدا أن مسئولي الحكومة اليوم مرفوعي الرأس وهم يتحدثون عن إنجازاتهم، حيث تحدث وزير البترول بلغة الأرقام وليس النسب، وهو ما يؤكد حجم إنجازات الوزارة ودقة الإنجاز، فضلا عن حديث وزيرة التجارة والصناعة عن الحوافز التي قدمتها للقطاع والتي وصلت إلى 100 إجراء تحفيزي لزيادة صادرات مصر.



وأكد النائب محمد أبو العينين، أن الوصول إلى 100 مليار صادرات مصرية، هدف يمكن تحقيقه، مشددا على ضرورة معرفة طريقة تفكير العالم بعد كورونا، ومعرفة بدائل الاستثمار وسلاسل الإمدادات الجديدة بعد الجائحة، التي أثرت بالسلب على الاقتصاد العالمي وتسببت في موجة تضخم عالمية، أثرت بدورها على الأسعار.

سوق تجاري بقيمة مليار ونصف دولار

وأوضح أبو العينين، أن مصر أمامها سوق تجاري بقيمة مليار ونصف دولار، مشددا على ضرورة بناء اسم تجاري لمصر "براند"، ينعكس على نوعية المنتج المصري، خاصة في ظل وجود أفكار غير تقليدية ورؤية طموحة للجمهورية الثانية، التي دشنها الرئيس السيسي، ويشارك فيها الشباب برؤية طموحة.

المثلث الذهبي للاقتصاد

وتابع وكيل النواب، أن زيادة الصادرات يسبقها الإنتاج والاستثمار وهو ما يعرف بالمثلث الذهبي، مشيرا إلى أن العالم يفكر في القيمة المضافة الكبيرة والدخول إلى الثورة الصناعية الرابعة، كما تحدث الرئيس السيسي، والتي تحتاج إلى إجراءات ومتطلبات مختلفة.



وأعرب النائب محمد أبو العينين عن تفاؤله حيال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الجميع يسير على "تراك" واحد وهو خط بناء مصر الحديثة كلنا عليه، فبعدما كنا شبه دولة ولا نعرف مصيرنا في النفق الأسود، الآن لدينا إرادة وإنجازات ضخمة.

100 مليار دولار صادرات.. حلم ممكن

وانطلقت، اليوم الإثنين -تحت رعاية د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء- فعاليات النسخة الثامنة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي بعنوان «100 مليار دولار صادرات.. الحلم ممكن»؛ بمشاركة واسعة من الوزراء والمسئولين المعنيين ومجتمع الأعمال والصناع والمستثمرين والمصدرين ولفيف من الخبراء والمتخصصين فى مجالات متعددة.

ويتضمن المؤتمر 6 جلسات عامة وتخصصية، تناقش قضايا التنمية الصناعية والاستثمار والتمويل والطاقة ومشروع جسور للعبور للأسواق العالمية، إضافة إلى النقل واللوجستيات والتنمية العمرانية وتصدير العقار والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية.

