سامي قمصان: حققنا فوزا صعبا على المحلة.. والجماهير كلمة السر في الانتصارات

قال سامي قمصان المدرب العام للأهلي أن فريقه حقق فوزا صعبا على غزل المحلة 3-2 في الدوري الممتاز بالمحلة.

وأضاف قمصان في تصريحات مع الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية etc : "حققنا فوزا صعبا على غزل المحلة في الدوري ودائما تكون هذه المباراة قوية وصعبة".

وتابع: "أريد أن أشكر جماهير الأهلي فهم دائما السبب في الانتصارات وأهدي لهم هذا الفوز".

وواصل: "الجميع يبحث عن الكمال في كرة القدم وهو أمر صعب لكننا حققنا 5 انتصارات في بداية الدوري وهو أمر مهم في ظل المباريات الدولية وجميعها مباريات صعبة والآن نبتعد بفارق 5 نقاط عن المنافس التقليدي الزمالك".

وعن الانتقالات الشتوية قال قمصان: "لا نفكر في الانتقالات الشتوية الآن فلدينا فريق مميز ولاعبين على أعلى مستوى في كل المراكز وقمنا بتدعيمات قوية والفريق مستقر الآن".

وتابع عن مشاركة محمود عبد المنعم كهربا: "عدم مشاركة كهربا أو أي لاعب آخر هو أمر فني في النهاية للمدير الفني، والكل سيأتي دوره مع توالي المباريات ومن الطبيعي أن يكون هناك تساؤلات من البعض حول مشاركة أي لاعب".

وعن إصابة حسام حسن مهاجم الفريق أتم قمصان: "إصابة حسام حسن عبارة عن كدمة في شظية القدم وسيجري أشعة للاطمئنان ونتمنى أن تكون بسيطة".