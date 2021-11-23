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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من منزلها.. ديميت أوزديمير تخطف الأنظار عبر انستجرام

ديميت
ديميت

شاركت الفنانة التركية ديميت أوزديمير، متابعيها صورة جديدة لها نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات  «إنستجرام».

 

وظهرت ديميت أوزديمير، في الصورة بإطلالة شتوية جذابة من منزلها، مما أثار إعجاب متابعيها.

 

يذكر أن ديميت أوزديمير شاركت في مسلسل “منزلي”، وانتهى الموسم الثاني من المسلسل، وشارك في بطولة المسلسل كل من ديميت أوزديمير، وإبراهيم تشيليكول، وعلي أوغوز سينول، وإنجين هيبيلري، وكاظم سنان.

 

ويروي المسلسل قصة حب مستحيلة تجمع شخصين من عالمين مختلفين تمامًا، ويتفاجأ كلاهما بضغوطات من عائلتيهما لكي يتزوجا، ولكن تغلق كل الأبواب أمامهما ليجدا أن قصتهما من المستحيل أن تصل إلى نهايتها السعيدة.

ديميت التواصل الاجتماعي انستجرام إطلالة شتوية الفن تركي

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