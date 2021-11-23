نريد أن نكون أبطالا.. تشافي يكشف سبب تغيير خطة برشلونة أمام بنفيكا

دوري أبطال أوروبا

كشف الإسباني، تشافي هرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، سبب تغيير خطة فريقه أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، واللعب بخطة (3-4-3) بعكس المباراة الماضية حيث لعب الفريق بخطة (4-3-3).

ويواجه برشلونة منافسه بنفيكا على ملعب "كامب نو"، ضمن لقاءات الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قبل بداية المباراة: "نحن يُمكننا أن نلعب بأكثر من خطة خلال المباراة".

وأضاف: "اليوم نعتمد على لاعبين كبيرين في قلب الدفاع، ونريد منهما أن يقوما بإخراج الكرة بشكل جيد".

وأتم تصريحاته قائلًا: "نريد خلق فرص، وأن نكون أبطالًا مع الكرة ونتصرف بشكل جيد على طرفي الملعب".

ويلعب تشافي بـ خطة (3-4-3) حيث يعتمد على جوردي ألبا كجناح أيمن، وليس في مركز الظهير الأيسر كالمعتاد.