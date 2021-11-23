عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أوروبا

نريد أن نكون أبطالا.. تشافي يكشف سبب تغيير خطة برشلونة أمام بنفيكا

تشافي مدرب برشلونة
تشافي مدرب برشلونة الجديد

كشف الإسباني، تشافي هرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، سبب تغيير خطة فريقه أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، واللعب بخطة (3-4-3) بعكس المباراة الماضية حيث لعب الفريق بخطة (4-3-3).

ويواجه برشلونة منافسه  بنفيكا على ملعب "كامب نو"، ضمن لقاءات الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قبل بداية المباراة: "نحن يُمكننا أن نلعب بأكثر من خطة خلال المباراة".

وأضاف: "اليوم نعتمد على لاعبين كبيرين في قلب الدفاع، ونريد منهما أن يقوما بإخراج الكرة بشكل جيد".

وأتم تصريحاته قائلًا: "نريد خلق فرص، وأن نكون أبطالًا مع الكرة ونتصرف بشكل جيد على طرفي الملعب".

ويلعب تشافي بـ خطة (3-4-3) حيث يعتمد على جوردي ألبا كجناح أيمن، وليس في مركز الظهير الأيسر كالمعتاد.

تشافي هرنانديز نادي برشلونة بنفيكا دوري ابطال أوروبا برشلونة

ترشيحاتنا

إشادة برلمانية بترأس مصر للكوميسا.. نواب: ترجمة لدورها في القارة السمراء.. ويؤكدون: تسهم في تسريع وتيرة التعاون بين الدول الأعضاء

بعد وفاة سلمى الزرقاء .. كل ما تود معرفته عن سرطان العظام

قمة دوري الأبطال.. تريفوه تشالوباه يتقدم لـ تشيلسي بالهدف الأول في شباك يوفنتوس

قائد الحرس الثوري: إيران هي التي تتحكم بـ أمريكا وتديرها

وزير التعليم ينشر فيديو يشرح تفاصيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي

الضويني : الأزهر حريص على تقديم كل سبل الرعاية الاجتماعية للأيتام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

علي اعتاب أديس أبابا..أنباء عن سيطرة قوات تيجراي علي مدينة إستراتيجية بإثيوبيا

نقل مروان محسن إلى المستشفى بعد إصابة خطيرة مع فيوتشر أمام انبي

إعلان صادم لمنظمة الصحة العالمية: مقتل 2 مليون شخص خلال 3 أشهر

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

أخبار الفن: قمر ترزق بمولودة ثانية دون زواج.. سر سفر ياسمين عبد العزيز لسويسرا

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

انهيار إثيوبيا.. أمريكا ترسل 3 سفن حربية إلى أديس أبابا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأقدم في تاريخ البشرية..اكتشاف أثري ضخم بالمغرب عمره 150 ألف سنة

حكاية الأخوات ميرابال.. جريمة قتل دفعت العالم لتخصيص يوم للقضاء على العنف ضد المرأة

استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال العالم في الكاراتيه بمنتخب مصر.. صور

بعد صورة سارة سلامة.. كيف أزعجت عمليات التجميل نجمات الفن ؟

فيديو

رسائل الرئيس السيسي خلال قمة الكوميسا بالعاصمة الإدارية الجديدة.. فيديوجراف

صائد الجوائز.. محمد صلاح أفضل لاعب في انجلترا لعام 2021.. فيديوجراف

فيديو جراف.. ليلى صاحبة الـ13 عاما تنقذ طفلا من الاختطاف داخل مول

تفاصيل مأساوية.. مصرع شقيق تيسير فهمي في حريق مستشفى بالمهندسين.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ