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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فطور في أقل من 10 دقائق.. طريقة عمل بان كيك الموز

طريقة عمل بان كيك
طريقة عمل بان كيك الموز

تعتبر طريقة عمل بان كيك الموز من الحلويات التقليدية الشهيرة، والتي غالبا ما يتم تقديمها في الفطور، ويتميز بالمذاق الخفيف الصحي، وذلك لأن مكوناته صحية تماماً كالدقيق والحليب والبيض. كما أنه يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، كالبروتينات والكربوهيدرات.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس ، طريقة عمل بان كيك الموز، وهي من الحلويات العالمية، والتي يمكن تحضيرها في اقل من 10 دقائق وتكفي هذه الكمية لفرد واحد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل بان كيك الموز

 

طريقة عمل بان كيك الموز

 

مقادير طريقة عمل بان كيك الموز :

1 حبة موز

1 بيضة

¼ كوب جوز الهند

شرائح موز، للتزيين

 

طريقة عمل بان كيك الموز :

_ في وعاء عميق، نهرس الموز.

_ ويضاف البيض ونخلط المزيج.

_ في مقلاة ساخنة على النار، نسكب الخليط السابق ثم نرُش على الوجه جوز الهند.

_ بعد نضج البان كيك من الأسفل، نقلبه إلى الجهة الأخرى حتى ينضج ثم نرفعه عن النار.

_ نزين البان كيك عند التقديم بشرائح الموز والمزيد من جوز الهند.

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