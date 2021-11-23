الحمل يكره النصيحة والثور عنيد.. اعرفي شخصية طفلك على حسب برجه

كل طفل مختلف وفريد ​​من نوعه بطريقته الخاصة، لن يكون كل الأطفال ممتثلين ومتعاونين لذلك نساعدك على معرفة شخصية طفلك على حسب البرج الفلكي.

1- برج الحمل

الأطفال الذين ينتمون لبرج الحمل لديهم طموحا كبيرا للغاية ومخلصون وعنيدون للغاية عندما يتعلق الأمر بآرائهم، هذا ما يجعل من الصعب كسرها ومن الصعب التعامل معها، من المحتمل أنهم لا يثقون إلا في أنفسهم وقراراتهم الخاصة، بينما يتجاهلون النصيحة التي يقدمها لهم الناس، بقدر ما قد تكون ممتعة، فهي أيضًا جيدة جدًا في التقاط الحجج والمعارك. نظرًا لأن مستوى صبرهم منخفض للغاية، فقد تجد صعوبة في التعامل معهم.

2- برج الثور

أطفال الثور عنيدون جدا، إنهم يحبون أن يسكنوا في منطقة الراحة الخاصة بهم وسوف يفعلون أي شيء للحفاظ على هذا المكان، وكآباء إذا حاولت تعطيل تلك البيئة، لجعلهم أكثر مشاركة اجتماعيًا وإعجابًا، فمن المحتمل أن تواجه بعض التحديات، لا توجد طريقة يستمع بها الأطفال الذين يولدون تحت علامة البروج هذه بسهولة، مما يجعل من الصعب التعامل معهم.

3- برج العذراء

يبحث العذراء دائمًا عن الكمال، فإن الحاجة إلى أن تكون مثاليًا وخالٍ من العيوب هو ما يجعلها شديدة الانتقاد للآخرين وأنفسهم، حتى وما لم يحققوا آمالهم وتطلعاتهم، فمن المحتمل أن يكونوا عنيدين ويصعب التعامل معهم.

4- برج العقرب

عندما يتعلق الأمر بأطفال العقرب، فمن غير المحتمل أن يتسامحوا مع أي شخص يقف في طريقهم، إنهم شرسون، عنيدون، ومتلاعبون إلى حد كبير، لذلك بغض النظر عن مدى صعوبة محاولتك للتعامل معهم، فإنهم سيستمعون فقط إذا رأوا كيف يفيدهم ذلك.

5- برج الدلو

من السهل جدًا التواصل مع أطفال برج الدلو، ولكن إذا كنت تتوقع منهم الانحناء لقواعدك وقيودك، فمن غير المرجح أن يحدث ذلك، إذا شعروا بأي شيء سلبي أو شيء يعيق استقلاليتهم ويؤثر على فرديتهم، فسوف ينأىون بأنفسهم عنك وقد يحرمون الجميع من حياتهم.