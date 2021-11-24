كبير الأثريين بوزارة السياحة: افتتاح طريق الكباش سيكون حدثا فارقا في الجمهورية الجديدة | فيديو

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن يوم افتتاح طريق الكباش؛ سيكون تاريخيا، وحدثا فارقا في بداية الجمهورية الجديدة.

وأضاف مجدي شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” عبر فضائية “التاسعة”، أن حدث افتتاح طريق الكباش، سينقلنا إلى أكبر دول العالم على مستوى السياحة.

وتابع مجدي شاكر، أنه تم الانتهاء من التجهيزات الخاصة بفعاليات افتتاح طريق الكباش، مؤكدا أنه من المتوقع أن يكون الحفل عالميا.

افتتاح طريق الكباش

وأشار كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار إلى أن افتتاح طريق الكباش يساهم في عودة السياحة بنسبة 60٪، مشير إلى أن احتفال الكباش سيبتهر العالم كما حدث في نقل احتفال نقل المومياوات.