بريطانيا: اتهام ضابط شرطة أعرب عن دعمه لحماس بالإرهاب وإيقافه عن منصبه

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء، باتهام ضابط شرطة بريطاني من أصل مسلم بالإرهاب بعد أن أعرب عن دعمه لحركة حماس عبر تطبيق “واتساب”.

وقال المكتب المستقل لفحص سلوك الشرطة في بريطانيا، إنه تم إيقاف الضابط عن منصبه، بعد نشره صورا تعبر عن دعمه لحركة حماس.

وفي وقت سابق، قال مصدر لصحيفة “الجارديان” البريطانية إن وزارة الدفاع البريطانية تدرس إرسال قوات إلى قطاع غزة لمرافقة شاحنات المساعدات التي يتم إنزالها من رصيف عائم عملاق بناه الجيش الأمريكي.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من إنشاء الرصيف الشهر المقبل في شرق البحر الأبيض المتوسط، ومن ثم سيتم دفعه نحو شاطئ غزة.

لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهد بأن القوات الأمريكية التي تدير المشروع لن تطأ أقدامها أرضاً هناك.