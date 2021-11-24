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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب ثلاثي الفريق.. العميد يعلن قائمة الاتحاد السكندري استعدادا لـ فاركو

حسام حسن المدير الفني
حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة فاركو في اللقاء الذي يجمع بينهما غدا ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.


وشهدت القائمة غياب كل من عبد الغنى محمد _ محمدعبد السلام  _ فوزى الحناوى _ نادر رمضان  بسبب الاصابة.

 
وجاءت قائمة الاتحاد كالآتي:

 

قائمة الاتحاد السكندري 


اختتم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريباته النهائية استعدادا لمواجهة فاكو ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الاتحاد السكندري مباراة فاركو بعد التعادل امام مصر المقاصة في الجولة الماضية.

وحذر حسام حسن لاعبيه من التهاون امام فاركو الصاعد حديثا للدوري الممتازخاصة في ظل الصحوة التي يعيشها اللاعبين عقب تحقيق الفوز في اخر جولتين.

وطالب حسام حسن لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز من اجل التواجد في مركز متقدم خلال فترة التوقف بالاضافة الي إسعاد جماهير زعيم الثغر .


ويحتل الاتحاد السكندري المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد ٨ نقاط.

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