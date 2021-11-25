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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إعادة فتح المزارات والأضرحة ومقامات الأولياء على أجندة دينية النواب

الأضرحة
الأضرحة

تناقش لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بشأن المطالبة بإعادة فتح المزارات والأضرحة الدينية ومقامات الأولياء، فى ربوع مصر، يوم الاثنين المقبل.

 

وطالب إمام في طلبه، بإعادة فتح المزارات والأضرحة الدينية ومقامات الأولياء للزيارة، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة؛ حتى تعود الحياة كسابق عهدها قبل الجائحة، موضحًا أن استمرار غلق المقامات والأضرحة والمزارات الدينية يتنافى مع الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للعودة التدريجية للحياة الطبيعية عقب جائحة كورونا، وأن المتضررين من ذلك الغلق بالملايين.

 

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، الأحد المقبل، بمناقشة العديد من الموضوعات المهمة، منها طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من العضو أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين.

 

كما تشهد الجلسة العامة، أيضًا مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

الجامعات الخاصة مجلس النواب البحث العلمي جائحة كورونا الدولة المصرية

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