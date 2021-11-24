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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تليفوني مفتوح لجموع المصريين..حماية المستهلك:وقف 121 إعلان غير مطابق لمواصفات وزارة الصحة

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

قال الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز نفذ 1400 حملة، خلال 8 أيام، مضيفا أنه تم وقف 121 إعلان غير مطابق لمواصفات وزارة الصحة".


وأضاف الدكتور أيمن حسام الدين، في حواره مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يعرض عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الأربعاء، إن الفاتورة شيء مهم جداً بين المستهلك والبائع، لافتا إلى أن القانون رقم 181 لسنة 2018 نص على أن الفاتورة إجبارية على البائع.
 

وأكد الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الفاتورة لابد أن يكتب بها السعر المعلن عنه، لاسترجاع أو تبديل المنتج.

 

وقال الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن "تليفوني مفتوح لجموع المصريين"، مضيفا أنه يستقبل العديد يوميا من الشكاوى على الهاتف الشخصي له ، موضحا أن الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك يقوم بدوركبيرلصالح المصريين".


وناشد الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، العملاء بضرورة الحصول على الفواتير من أي جهة يقوم من خلالها بشراء منتجات، وإذا رفض أي صاحب محل منح المستهلك فاتورة سيتدخل جهاز حماية المستهلك لحل الأمر على الفور.


وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك"هناك غرامات تصل لـ 2 مليون جنيه أو ضعف قيمة السلع وقد تصل إلى 30 أو 40 مليون جنيها بسبب المخالفات، مبينا: "طبقنا الغرامة في العام الحالي على 251 مخالفا صدرت ضدهم أحكام، وهذا الرقم يمثل 4% فقط من الشكاوي التي تم حلها لأن 96% من الشكاوي حُلت بالتفاوض قبل الذهاب للمحكمة الاقتصادية".

ر أيمن حسام الدين حماية المستهلك انجي انور مصر جديدة جهاز حماية

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