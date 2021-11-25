عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 25-11-2021 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

تقام اليوم الخميس  25 - 11 - 2021 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مواجهات الدوري الأوربي والدوري المصري  ، حيث تقام ثلاثة لقاءات تجمع الاتحاد السكندرى مع فاركو على ستاد الإسكندرية ومباراة الأهلي و سموحة على ستاد الأهلي ومباراة الزمالك مع سيراميكا كليوباترا على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي



باير ليفركوزن× سيلتك - الساعة 7:45 مساء

رابيد فيينا× وست هام يونايتد- الساعة 7:45 مساء

جالاتا سراي× مارسيليا - الساعة 7:45 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

لوكوموتيف موسكو× لاتسيو- الساعة 7:45 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

بروندبي× ليون- الساعة 10 مساء

موناكو× ريال سوسييداد - الساعة 10 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

أولمبياكوس× فناربخشة- الساعة 10 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

ليستر سيتي× ليجيا وارسو- الساعة 10 مساء - beIN Sports HD 1 English

ريال بيتيس× فرينكفاروزي - الساعة 10 مساء

 

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي



كيرات الماتي × بازل- الساعة 5:30 مساء

رين× فيتيسه أرنهيم- الساعة 7:45 مساء

مورا × توتنهام- الساعة 7:45 مساء

روما× زوريا لوهانسك - الساعة 10 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري المصري



الاتحاد× فاركو- الساعة 3 مساء

سيراميكا× الزمالك- الساعة 4 مساء

الأهلى× سموحة- الساعة 4 مساء

الدوري الأوروبي دوري المؤتمر الأوروبي الدوري المصري مباريات اليوم ومباراة الاهلى و سموحة الزمالك مع سيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الخميس 25-11-2021 والقنوات الناقلة

شاهد.. أكبر مهرجان لـ بورشه في الشرق الأوسط

رئيس سموحة: لا نمانع عودة مروان حمدي للزمالك.. وهذه حقيقة التفاوض مع نجم الأهلي

مجلس النواب يعاود عقد جلسته العامة الأحد المقبل

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

الخوف من عدم استجابة الدعاء .. 4 أمور تجعله مجابا داوم عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

في الصباح الباكر .. تحذير جديد من الأرصاد الجوية

إخلاء الأماكن المؤجرة بعد 5 سنوات وزيادة الإيجار.. تعديلات مرتقبة للإيجارات

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية.. تفاصيل إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية خلال 5 سنوات

للمرة الثانية في 30 يوما.. بسمة وهبة تتعرض لوعكة على الهواء.. فيديو

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

إخلاء عاجل للمنازل .. حريق وانفجارات هائلة بـ مصنع ببريطانيا |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قذف مدفعي وإسقاط مظلي| رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب ميدوزا 11

كلية القادة والأركان تحتفل باليوم الوطني لمصر بمشاركة عدد من الملحقين العسكريين

وزير جيش الاحتلال يصل المغرب ويوقع مذكرة تفاهم دفاعية.. صور

أول لقطات من مسلسل هند صبري "البحث عن علا" قبل طرحه على نتفليكس

فيديو

عودة رمضان صبحي مرفوضة.. ماذا قال الخطيب عن انتخابات الأهلي وحسام عاشور

أنقذوا الصناديق.. انتشال 5 ملايين جنيه من مياه الأمطار

ماذا قال هاني شاكر عن محمد رمضان وويجز وحمو بيكا؟ "فيديو"

لماذا يحدث تساقط الشعر ؟.. إليك أحدث العلاجات.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ