مواعيد مباريات اليوم الخميس 25-11-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 25 - 11 - 2021 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مواجهات الدوري الأوربي والدوري المصري ، حيث تقام ثلاثة لقاءات تجمع الاتحاد السكندرى مع فاركو على ستاد الإسكندرية ومباراة الأهلي و سموحة على ستاد الأهلي ومباراة الزمالك مع سيراميكا كليوباترا على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي
باير ليفركوزن× سيلتك - الساعة 7:45 مساء
رابيد فيينا× وست هام يونايتد- الساعة 7:45 مساء
جالاتا سراي× مارسيليا - الساعة 7:45 مساء - beIN Sports 3 HD Premium
لوكوموتيف موسكو× لاتسيو- الساعة 7:45 مساء - beIN Sports 2 HD Premium
بروندبي× ليون- الساعة 10 مساء
موناكو× ريال سوسييداد - الساعة 10 مساء - beIN Sports 2 HD Premium
أولمبياكوس× فناربخشة- الساعة 10 مساء - beIN Sports 3 HD Premium
ليستر سيتي× ليجيا وارسو- الساعة 10 مساء - beIN Sports HD 1 English
ريال بيتيس× فرينكفاروزي - الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي
كيرات الماتي × بازل- الساعة 5:30 مساء
رين× فيتيسه أرنهيم- الساعة 7:45 مساء
مورا × توتنهام- الساعة 7:45 مساء
روما× زوريا لوهانسك - الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري
الاتحاد× فاركو- الساعة 3 مساء
سيراميكا× الزمالك- الساعة 4 مساء
الأهلى× سموحة- الساعة 4 مساء