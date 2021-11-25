مواعيد مباريات اليوم الخميس 25-11-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 25 - 11 - 2021 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مواجهات الدوري الأوربي والدوري المصري ، حيث تقام ثلاثة لقاءات تجمع الاتحاد السكندرى مع فاركو على ستاد الإسكندرية ومباراة الأهلي و سموحة على ستاد الأهلي ومباراة الزمالك مع سيراميكا كليوباترا على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي





باير ليفركوزن× سيلتك - الساعة 7:45 مساء

رابيد فيينا× وست هام يونايتد- الساعة 7:45 مساء

جالاتا سراي× مارسيليا - الساعة 7:45 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

لوكوموتيف موسكو× لاتسيو- الساعة 7:45 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

بروندبي× ليون- الساعة 10 مساء

موناكو× ريال سوسييداد - الساعة 10 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

أولمبياكوس× فناربخشة- الساعة 10 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

ليستر سيتي× ليجيا وارسو- الساعة 10 مساء - beIN Sports HD 1 English

ريال بيتيس× فرينكفاروزي - الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي





كيرات الماتي × بازل- الساعة 5:30 مساء

رين× فيتيسه أرنهيم- الساعة 7:45 مساء

مورا × توتنهام- الساعة 7:45 مساء

روما× زوريا لوهانسك - الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري





الاتحاد× فاركو- الساعة 3 مساء

سيراميكا× الزمالك- الساعة 4 مساء

الأهلى× سموحة- الساعة 4 مساء