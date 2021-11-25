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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

150 محطة ومليار مشاهد.. نادر عباسي يكشف تفاصيل احتفالية طريق الكباش الليلة

طريق الكباش
طريق الكباش

كشف الموسيقار نادر عباسي قاد "أوركسترا أوبرا القاهرة" و"أوركسترا السلام في فرنسا"، تفاصيل احتفالية طريق الكباش المقررة الليلة بالأقصر.

 

وكتب عباسي من خلال حسابه الرسمي على  “الفيسبوك”: "يقام موكب طريق الكباش، اليوم صوليست الغناء بترتيب الظهور شهد عز: النداء الأول، هايدي موسى: انشودة حتشبسوت، عز الأسطول: انشودة امون راع، وائل الفشني: الاقصر بلدنا بالاشتراك مع ١٦٠ عازف ايقاع مكون من مجموعة شباب ايقاعات الچيمبي المصري وايقاعات الموسيقات العسكرية".
 

وتابع قائلاً: “تسجيل اوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني قيادة: نادر عباسي، مفدي ثابت: الهندسة الصوتية والتسجيل  لاوركسترا و وكورال الاتحاد الفيلهارموني .. د ميسرة عبدالله: اختيار جميع الاشعار المستخدمة في الحدث من أناشيد وترانيم متواجدة ومدونة بالفعل على جدران المعابد والخاصة باحتفال العيد الأشهر في مصر القديمة وهو عيد الأوبت”.

 

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بينما اختتم حديثه: “يقام اليوم الساعة السابعة والنصف حدث تاريخي في أقدم مدينة في التاريخ افتتاح طريق المواكب الملكية ( طريق الكباش ) في الأقصر و150 محطة تلفزيونية تنقل للعالم الحدث الأسطوري وأكثر من مليار مشاهد منتظرين  الموكب واعلان #الاقصر اكبر متحف مفتوح على وجه الأرض٧:٣٠ مساء”.

طريق الكباش موكب طريق الكباش وائل الفشني انشودة حتشبسوت هايدي موسي

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