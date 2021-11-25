برلماني: مصر ستبهر العالم في افتتاح طريق الكباش بالأقصر

أكد النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب عن دائرة المنشاة بمحافظة سوهاج، أن مصر ستبهر العالم بإفتتاح طريق الكباش بالأقصر مشيرا إلى أن الحضارة المصرية ستظل طوال التاريخ مبهرة وملهمة لكل العالم.

وثمن النائب عاطف كعربان ،في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم ،جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى إحياء طريق الكباش الفرعوني لتصبح مدينة الأقصر ،عاصمة الحضارة والجمال والتاريخ لتظهر بشكل عالمي جديد، متحلية بقدرات السحر والجمال.،مما يجعل مصر في مقدمة الدول السياحية على مستوي العالم.

وقال كعربان، أن هذا الحدث العالمى يضع محافظة الأقصر على خريطة السياحة العالمية،و يعد نقلة نوعية كبيرة فى خدمات السياحة والتنمية الشاملة للأقصر كمقصد سياحي عالمي وأكبر متحف مفتوح يربط ما بين معبدي الكرنك والأقصر بطول 2700م ويسلط الأضواء من كل أنحاء العالم على عاصمة التاريخ وما تحتويه من كنوز تحت الأرض مازالت تبوح بأسرارها .

ولفت إلى أن قطاع السياحة والآثار في مصر، شهد نقلة نوعية كبيرة بفضل جهود القيادة السياسية وحكمة الرئيس في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة من ضمنها إفتتاح طريق الكباش للترويج السياحى لمحافظة الأقصر .

يذكر أن طريق الكباش هو طريق الاحتفالات والمواكب والذى يصل بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر، وحالياً يسمى بطريق أبو الهول، والاسم السياحي الدارج طريق الكباش، وهو أقدم طريق احتفالي عرفته البشرية.