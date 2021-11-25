اقتصادي: حفل طريق الكباش ينقل عظمة وتاريخ مصر ويضعها في مصاف أكبر الدول الجاذبة للسياحة

قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن الحفل الأسطوري العالمي الذي تقيمه وزارة السياحة اليوم لافتتاح طريق الكباش بالأقصر، يعد حدثا عالميا تنقله كل وسائل الإعلام الدولية لتبرز عظمة ومجد الفراعنة، إضافة إلى أن الحفل يحول الأقصر كلها إلى أكبر متحف عالمي مفتوح، وهذا يعد من أكبر وسائل الترويج للسياحة المصرية ويضع مصر في مصاف أكبر الدول الجاذبة للسياح .

وأكد غراب، أن هذا الحدث فريد من نوعه ولم تشهده مصر من قبل، لأنه ينقل للعالم كله كيف كان يحتفل أجداد المصريين الفراعنة منذ أكثر من 5 آلاف سنة خلال "عيد الأوبت"ويقوم بذلك أحفاد الفراعنة، موضحا أن العالم يترقب ليُذهل من جمال المشهد ليرى عظمة مصر وتاريخها وحضارتها العريقة، مشيرا إلى أن هذا الحفل يعد من أكبر العوامل التي ستحول مصر إلى أكبر دولة جاذبة للسياحة والوفود الأجنبية .

وتابع غراب، أن حضور الحفل العديد من سفراء الدول الأجنبية والعربية ووسائل الإعلام الأجنبية ووكالات الأنباء إضافة إلى آلاف السياح، يروج للسياحة المصرية والآثار الفرعونية ليرى العالم ما لا يملكه سوى مصر الفرعونية خاصة أن الأقصر تضم ما يقرب من ثلث آثار العالم، حيث تحتوي على مقومات سياحية وآثار لا يضاهيها أي مكان آخر بالعالم، موضحا أن الاحتفالية ستضع مصر على خريطة السياحة العالمية مستقبلا .

أوضح غراب، أن الحفل يؤكد ويدل على أن مصر استطاعت التغلب على جائحة كورونا وعادت فيها الحياة لطبيعتها، وقد جاء هذا بعد إلغاء حالة الطوارئ، لنؤكد للعالم كله أن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار والحضارة، مشيدا بجهود القيادة السياسية في نهضة مصر الحديثة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا في سبيل بناء الجمهورية الجديدة .