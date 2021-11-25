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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طريق الكباش .. الزوارق المقدسة الثلاثة تستقبل ضيوف الأقصر

طريق الكباش
طريق الكباش

تحتفل مدينة الأقصر مساء اليوم الخميس ، في حفل عالمي ضخم بـ طريق الكباش ، و إعادة الترويج للسياحة الثقافية ، لتكون حديث عالمي وسط زخم اعلام كبير.

قال الطيب غريب مدير معابد الكرنك ، أن احتفالية طريق الكباش حدث عالمي يشارك فيه كبار الزوار ، ويعيد إحياء احتفالات ملوك المصري القديم الى أذهان العالم وعظمته ، ويروج للسياحة الثقافية.


أكد الطيب في تصريح لـ"صدى البلد" ، أنه حاليا يجري الاستعدادات الأخيرة بمعبد الأقصر مرورا بطريق الكباش ،لافتا أن العالم سيشهد أجواء احتفالية و استعراضات وفقرات فنية ، بالإضافة الى تسيير مراكب نيلية ، مؤكدا مصر ستدهش العالم اليوم بعظمة تاريخها بما يتناسب مع حضارتها العريقة .

موكب الزوارق المقدسة


أشار مدير معابد الكرنك ، الي ان أبرز ما ستقدمه الاحتفالية من قيمة تاريخية ، هو خروج موكب الزوارق المقدسة الثلاثة امون وموت وخونسو، لاستقبال الضيوف في معبد الأقصر ،القادمة من معبد الكرنك للوصول الى معبد الأقصر ، واصفا أن كل مركب ستكون مذهبة عليها ناوس "تابوت" .


استكمل قائلا: وستضم المراكب المقدسة الثلاثة ، عليها التمثال والرمز المقدس للمعبود سواء امون راس الكبش او خونسو رمز الصقر ، يعتليه قرص القمر و الهلال أو تمثال الاله موت على شكل سيدة .


يذكر أن أعلنت وزارة السياحة والآثار ، عن  فعاليات حفل الأقصر..طريق الكباش ، مرجعة ذلك لترويج السياحة لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.


قررت وزارة السياحة والآثار السماح للإعلاميين والصحفيين والمصورين من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية بالتصوير مجاناً داخل معابد الكرنك والأقصر.

وذلك يوم الجمعة الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ خلال ساعات الزيارة المقررة لهم للتعرف على ما تم بهم من أعمال ترميم وتطوير وبالتزامن مع فعالية "الأقصر... طريق الكباش" والمقرر إقامتها يوم الخميس الموافق ٢٥ نوفمبر المقبل.

يأتي ذلك في ظل انتهاء الدولة المصرية من رفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين لها وتطوير طريق المواكب الكبرى المعروف إعلامياً بطريق الكباش٠
 

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