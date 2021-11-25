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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون يعقد جلسة سريعة مع معاونيه قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة سريعة مع جهازه المعاون عقب وصوله إلى ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان، قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري.

ويواجه فريق الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الرابعة مساءً على ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان ضمن مواجهات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم:

 

 حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.


خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - أحمد أبو الفتوح- محمد عبد الشافي - حمزة المثلوثي - حازم إمام. 


خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - أيمن حفني.


خط الهجوم : عمر السعيد - سيف الدين الجزيري.

كارتيرون سيراميكا كليوباترا الزمالك الدوري المصري نادي الزمالك

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