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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول ونظيره اليوناني يوقعان اتفاقا لتجارة ونقل الغاز الطبيعي وربط شبكات البلدين

صدى البلد

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره اليونانى كوستاس سكريكاس وزير البيئة والطاقة بحثا خلالها سبل توسيع نطاق التعاون في مجال البترول و الغاز لتحقيق المنفعة المشتركة لكلا البلدين حيث أكد الوزيران اهمية اتخاذ خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف  .

وعقب المباحثات علي هامش الاجتماع الوزارى السادس لمنتدي غاز شرق المتوسط بالقاهرة  وقع الوزيران مذكرة تفاهم بين البلدين لدعم التعاون الثنائى في مجال الغاز الطبيعى  

واكد الوزيران ان توقيع المذكرة يأتي في ظل حرص القيادة السياسية في كلا البلدين علي استثمار موارد الغاز الطبيعى بما لها من اهمية استراتيجية كبيرة في تنمية العلاقات والروابط المشتركة الامر الذى  يضمن رفاهية وأمن واستقرار منطقة شرق المتوسط.  واضاف الوزيران ان المذكرة خطوة مهمة في تعظيم الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي لتسهيل وتأمين انتقال الطاقة عالمياً من خلال التركيز علي ضرورة خفض الانبعاثات .

يشار الي ان مذكرة التفاهم تتضمن ٣ مجالات ذات أولوية للتعاون مع إمكانية التوسع مستقبلا وتشمل  تجارة الغاز الطبيعي المسال وانشطة البحث والاستكشاف والربط الفعلي لشبكات خطي انابيب نقل الغاز الطبيعي بالبلدين. 

كما تهتم مذكره التفاهم بوضع الاطار الذي يشجع شركات ومؤسسات الطاقة من الدولتين للتعاون وبدء تنفيذ المشروعات علي ارض الواقع.

وزير البترول والثروة المعدنية وزير البترول الغاز الطبيعى المشروعات القيادة السياسية شرق المتوسط مذكرة تفاهم

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